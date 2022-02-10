Туроператоры: путевки в Турцию на лето взлетят в цене весной 2022 года

Челябинские эксперты не отмечают высокого интереса туристов к раннему бронированию и называют ажиотаж искусственно созданным

Ассоциация туроператоров России сообщила, что падение лиры и повышение тарифов на электроэнергию, цен на топливо и продукты питания в Турции неизбежно скажется на цене туров в эту страну. Как только закончится акция раннего бронирования этой весной, цены на путевки возрастут до 30 процентов, пророчит АТОР. Эксперты турбизнеса Челябинска объяснили ИА «Первое областное», какие факторы могут повлиять на рост стоимости туров на турецкие курорты. Они отмечают: спроса на раннее бронирование в регионе сейчас нет, а новости про рост цен — это искусственно созданный туроператорами ажиотаж для стимуляции продаж.

Эксперты утверждают, что в Челябинской области продажи туров в Турцию, как и в другие страны, по раннему бронированию сейчас практически встали. Туристы присматриваются, узнают о путевках, но не торопятся их приобрести.

«Сообщения в СМИ о том, что будет повышение цен на 30—50 процентов, бегите бронировать туры, на мой взгляд, больше похожи на маркетинговый ход со стороны туроператоров. На сегодняшний день ранее бронирование неактуально для многих. Туристы боятся покупать путевки заранее. Если раньше уже в декабре — феврале с утра до вечера продавали туры по раннему бронированию в период с мая по август, а иногда и на сентябрь — октябрь, то сейчас глубина продаж — максимум майские праздники», — рассказала глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Сказалась на выкупе туров по раннему бронированию и эпидемиологическая ситуация. В период пандемии туристы с опаской смотрят на предложения, вылет по которым через три-четыре месяца.

«Ранее бронирование в Турцию берут, но не так активно, как в предыдущие годы. Разговариваю со многими клиентами и понимаю: многие опасаются, что, если они купят по раннему бронированию и их тур по каким-то причинам, например закрытия границ, не состоится, их деньги сгорят. Это, конечно же, не так: деньги останутся на их депозите, и ими можно будет воспользоваться. Думаю, что в этом году туристы будут чаще покупать путевки за одну-две недели до вылета», — ответила ИА «Первое областное» сотрудник туркомпании «Воздух 74» Анна Новикова.

Еще один фактор, из-за которого снизился интерес к летним заграничным поездкам, — это новая волна туристического кешбэка, которая продлится до конца апреля. Люди охотнее готовы отдать деньги сейчас и получить возврат части средств, чтобы попутешествовать хотя бы по России, чем ждать несколько месяцев заграничного отдыха.





Несмотря на то что ажиотаж по росту цен на путевки эксперты считают искусственным, горящих туров ближе к сезону южноуральским туристам тоже ждать все же не стоит. Такие предложения есть, как правило, только в низкий сезон или в начале турецкого сезона, когда еще не высокий туристический поток: море еще недостаточно прогрелось и школьники еще на учебе.

«Если мы берем хорошие крупные отели в Турции в летний сезон, то они априори стоят дорого. Например, в сезон тур на семью обойдется в 250 тысяч, а сейчас по раннему бронированию цена на такой отель 180—190 тысяч. Это существенная разница, и люди старались заранее выкупить такое предложение — до апреля. Мой совет туристам: если вы выбираете люксовые отели, то рекомендую все же бронировать их уже сейчас. Потому что в сезон цена возрастет. Может, не на 50 процентов, как сообщает АТОР, но возрастет. Если говорить об отелях среднего уровня, то на него не будет сильного скачка цен, на мой взгляд», — добавила Инна Лобода.

Росту цены на турецкие курорты может способствовать только тот факт, что альтернатив по цене и качеству предлагаемых услуг у туристов сейчас практически нет.

«Открыто мало доступных по цене направлений, а южноуральский турист привык к недорогим ценникам, при этом чтобы было „все включено“. На сегодняшний день это Тунис, Египет и Турция. Кипр — это уже европейское направление, оно тоже будет открыто. Болгария будет, но это специфичный курорт, и не каждый его выбирает. Направление Карибского бассейна тоже слишком дорогое. Поэтому из нашего региона будет только четыре доступных направления», — резюмировала собеседница.

Об отдыхе за рубежом во время пандемии, популярных направлениях и вакцина‑турах глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода ранее рассказала в интервью ИА «Первое областное».

