Отдых строгого режима: что ждет южноуральских туристов в Таиланде

Разбираемся, какие требования для путешественников действуют в стране во время пандемии

Таиланд — одно из любимых зарубежных направлений для туристов, в том числе из Челябинской области. С приходом пандемии авиасообщение между королевством и Россией было приостановлено. В начале ноября 2021 года первые российские рейсы вновь запустили в Таиланд. Как за это время изменились условия пребывания в стране для туристов? Кроме элементарных мер в виде ношения масок и мытья рук здесь действуют более жесткие правила, чем в других странах, которые также начали принимать туристов. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

По информации Ассоциации туроператоров, за первую неделю ноября Таиланд принял 905 российских туристов, из них 275 прилетели из Москвы на Пхукет на первом после длительного перерыва прямом рейсе.

Кроме Пхукета для привитых туристов доступны следующие провинции: Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао) и Пханг Нга (курорт Кхао Лак и острова Яо), Бангкок, Чонбури (Банламунг, Паттайя, Си Рача, Ко Си Чанг и Саттахип - На Джомтьен, Банг Сарей), Чианг Май (Мыанг, Дой Тао, Мае Рими Мае Таенг), Трат (Ко Чанг) и другие.

Таиланд отменил карантин для полностью вакцинированных путешественников, получивших отрицательный результат за 72 часа до прибытия на Пхукет. И это хорошая новость. Но меры профилактики коронавирусной инфекции в стране остаются очень строгими.





В аэропорту все туристы проходят обязательное ПЦР-тестирование. В случае положительного результата теста на COVID-19 путешественники будут направлены в больницу для лечения, расходы на которое должны покрываться обязательной страховкой.

Остановиться турист может только в определенном отеле из перечня тех, у которых есть сертификат SHA. Он свидетельствует, что отель готов к приему гостей в период пандемии: одобрил протоколы профилактики и лечения COVID-19 и более 70 процентов всех сотрудников были полностью вакцинированы.

Все путешественники при бронировании должны получить письмо-подтверждение SHABA с QR-кодом от отеля SHA. Многие транспортные компании и заведения в стране также имеют такой сертификат, и власти Таиланда рекомендуют туристам пользоваться именно их услугами. Но путешественник может выбрать транспорт или кафе и без сертификата — на свое усмотрение.

По программе «Песочница Пхукета» туристы должны передать подтвержденную бронь отеля с сертификатом SHA вместе с заявлением на получение сертификата о въезде (COE). По словам гидов, которые уже прилетели на Пхукет для встречи туристов, доступны как дорогие, так и бюджетные варианты размещения.

«По прилете мы так же, как и туристы, сдавали ПЦР-тест, который стоит порядка 2 тысяч батт — это около 70 долларов. От 4 до 12 часов потребуется, чтобы пришел результата анализа. Мне пришел примерно через 7 часов. После негативного результата анализа можно уже выходить из отеля, до этого ты должен находиться в своем номере. И первые дни, до сдачи следующего теста, ты должен находиться в том отеле, куда прилетел. На шестой день туристы должны самостоятельно сдать антиген-тест. Для этого а аэропорту выдают специальный набор средств», — рассказала ИА «Первое областное» гид-экскурсовод компании «Экзотик Вояж» Анастасия Бахаева.





Во всех отелях тщательно следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В отеле туристов попросят установить приложение MorChana, с ним можно передвигаться как угодно в пределах региона, где ваш отель. После сдачи второго теста на 6—7 день с этим приложением можно путешествовать по всей стране.

Поэтому еще одно обязательное условие пребывания в Таиланде — это наличие смартфона и умение пользоваться им. Не все люди в возрасте делают это свободно.

«Все гости отеля должны носить маски, обрабатывать руки антисептиком. Каждый день турист должен спускаться на ресепшен, чтобы измерить температуру. Данные об этом вносят в компьютер. Также в первый день пребывания в стране все туристы обязаны скачать приложение MorChana. В него также сотрудники отеля заносят данные о состоянии вашего здоровья»,— уточнила Анастасия.

Сейчас на Пхукете сезон дождей, но уже с конца ноября в стране открывается туристический сезон. Остров постепенно возвращается к привычной жизни, ведь долгое время заведения и отели пустовали.

«Сами местные также соблюдают масочный режим практически везде. Бары и кафе работают в обычном режиме, комендантского часа нет. Видно, что долгое время остров был без туристов, многие магазины и заведения еще закрыты. Первые самолеты из России на Пхукет уже прилетели, и сейчас активно летят туристы из Казахстана — пока два раза в неделю вылеты, но скоро обещают пять рейсов в неделю», — добавила собеседница.

В Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО) признались, что многие агентства сейчас занимают выжидательную позицию. Такое направление как Таиланд остается одним из сложных в плане коронавирусных ограничений.

«Таиланд сейчас начал пускать туристов исключительно по сертификатам вакцинации и только привитых „Спутником V“. Но кроме того, что турист приезжает с сертификатом, нужно будет сдать несколько раз ПЦР-тест: перед вылетом — за 72 часа — и по прилете. Также заполняется сертификат для въезда, и через 6—7 дней надо сдать повторный тест. Получается, что если человек летит хотя бы на 10 дней, он сдает три теста даже с учетом прививки. Если время отдыха дольше, то на 10—14 дней сдается еще тест», — отметила в разговоре с ИА «Первое областное» глава ЧАТО Инна Лобода.





Несмотря на строгие правила нахождения в Таиланде туроператоры выставили полетную программу на Пхукет с 11 ноября из нашего региона, в том числе на новогодние праздники.

«Но пока не набираются самолеты. В Таиланд сейчас полетят, скорее всего, отчаянные туристы, которые очень сильно любят эту страну и ждали ее открытия. По моему мнению, есть риск, что самолеты из нашей области по этому направлению так и не наберутся. Будем ждать и надеяться, что будут послабления со стороны Таиланда для въезда в страну, тогда к Новому году туристический поток может пойти. Тем не менее первые регулярные рейсы из Москвы уже вылетели на Пхукет. Были какие-то недочеты — кто-то забыл заполнить сертификат на въезд в страну, например. Но всех туристов все равно пустили, вопросы урегулировали»,— говорит Инна Лобода.

Впрочем, уже идет разговор о том, что, если в будущем каких-то документов у туристов не будет хватать для вылета в Таиланд, их будут отправлять обратно на родину — к слову, добираться домой граждане будут за свой счет. Многие действительно долго ждали открытия туристического направления в Таиланд, но, по словам агентов, большого спроса на поездки в эту страну пока нет.

«Запросы на туры в Таиланд у челябинцев есть, но пока никто их не покупает, потому что цена достаточно дорогая у таких предложений. Отели открыты не все, поэтому выбор по цене ограничен. Вместе с перелетом и проживанием на хорошей вилле двухнедельный отдых на Пхукете на двоих обойдется почти в 200 тысяч рублей. Конечно, цена зависит от пожеланий туристов по условиям проживания. Поэтому большого спроса нет, в основном интересуются те, кто очень любит именно Таиланд и ждал его открытия. Отели в Египете на 100 процентов заполнены при этом. Из Москвы, думаю, будет поток людей. А вот челябинцам нужно будет брать билеты до столицы еще при покупке тура», — поделилась с ИА «Первое областное» директор агентства «Голд Тур» Юлия Пушкарева.

Напомним, накануне Россия также возобновила авиасообщение еще с девятью странами. Среди них рейсы в Таиланд по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет, с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, и из аэропортов других городов — с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте. Также с 9 ноября увеличено количество рейсов в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, на Мальдивы и Мальту, в Македонию и Францию.