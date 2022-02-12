Россия нарастит авиасообщение с четырьмя странами

Количество рейсов увеличат с 21 февраля и 1 марта

С 1 марта в России возобновят чартерное и регулярное авиасообщение с Кипром из российских аэропортов, а также увеличат количество рейсов в Грецию. С 21 февраля увеличится количество рейсов в Германию, Венгрию и на Шри-Ланку. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили 12 февраля в пресс-службе федерального правительства.

С 21 февраля количество рейсов в Венгрию по маршруту Москва — Будапешт увеличится с 7 до 14 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт — с 4 до 7 рейсов в неделю.

Из Москвы в Коломбо, Шри-Ланка самолеты теперь будут летать четыре раза в неделю.

Из Калининграда в немецкий Берлин количество рейсов увеличится с двух до шести, по маршруту Калининград — Дюссельдорф — до пяти рейсов в неделю.

«Принято решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра. Также с 1 марта решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Грецию по маршрутам Москва — Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва — Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте»,— сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, с 21 февраля из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана можно будет вылететь в страны, с которыми открыто авиасообщение.

Перед путешествием россиянам рекомендуют привиться от коронавируса.