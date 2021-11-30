Зимняя Турция: маршрут на пять дней для путешествия по Стамбулу

Журналист ИА «Первое областное» — о том, какие места стоит посетить и что попробовать из местной еды

Стамбул — одно из самых популярных туристических направлений этой осени и наступающей зимы. На морских курортах уже прохладно, поэтому путешественники все больше стремятся в культурный центр страны. Низкий курс местной валюты, масса интересных мест и вкусная еда на каждом шагу располагают к пешим прогулкам по улицам Стамбула. К тому же вакцинированным туристам нет необходимости делать ПЦР-тесты, достаточно иметь сертификат о сделанной прививке. Виза для россиян в Турцию также не нужна. Рассказываем, чем занять себя в течение пяти дней в городе с многовековой историей.

День 1.

Начать свое знакомство со Стамбулом можно с посещения крупной мечети Сулеймание. До последнего времени она была самой большой, пока в городе не возвели новую мечеть Чамлыджа. Сулеймание — это не только величественная мечеть, а целый комплекс построек, среди которых есть несколько медресе, бани, библиотека, приют, корпус больницы, кухня и столовая, а также караван-сарай.





Примечательно, что строили мечеть более 450 лет назад. За это время она пережила десятки землетрясений и пожаров, но уцелела. Все потому, что при строительстве архитектор Синан использовал самые современные на тот момент технологии. Например, чтобы сделать фундамент устойчивым, его заполнили водой. Для того чтобы создать в помещении хорошую акустику, архитектор встроил в стены кувшины-резонаторы.





После посещения мечети можно выйти к Галатскому мосту — он такая же достопримечательность в городе, наравне с башнями, мечетями и дворцами. Фишкой этого места можно назвать рыбаков, которые стоят здесь с удочками с раннего утра и до позднего вечера. Одни ловят рыбу для себя, другие продают ее здесь же — туристам и местным.





Недалеко находится рыбный рынок и множество кафе, где вам приготовят полноценный обед из свежих морепродуктов или перекус в виде известного стамбульского бутерброда с рыбой и луком — балык-экмек. Еще один популярный стрит-продукт Стамбула — это «влажный бургер». В булочке, пропитанной бульоном, спрятана вкуснейшая котлета. Любители морепродуктов оценят мидии, фаршированные рисом.

Далее от моста пешком по крутому склону вверх идем к Галатской башне (район Бейоглу). История у этого здания занимательная: что в этой башне только не находилось за это время. Изначально она выполняла функцию маяка для торговых судов, обсерватории, противопожарной каланчи и даже тюрьмы.





Можно подняться на смотровую площадку башни (вход платный). Но если не хочется стоять в длинной очереди, можно сделать красивые кадры на фоне башни, отправившись в одно из многочисленных кафе поблизости. В заведениях вам предложат кофе по-турецки и десерт. Советую попробовать местные сладости: пахлаву, кюнефе, лукум, локму и халву.

Недалеко от Галатской башни находится самая известная в городе пешеходная улица — Истикляль. Исключение сделали только для красного ретро-трамвайчика, который долгие годы курсирует по Истиклялю и пользуется популярностью у туристов. На этой улице вы найдете множество кафе, магазинов, баров и других заведений.





Здесь же находятся известный Цветочный и Европейский пассажи, впечатляющие своей архитектурой. На главной улице нашлось место и храмам разных конфессий, что говорит о многонациональности Стамбула. Здесь можно увидеть синагогу, церковь Унион, храм Святой Троицы и мечеть. Для первого дня это насыщенный маршрут, после которого у вас останется много впечатлений и фото на вашей камере.

Полезная информация:

Время посещения Сулеймание со вторника по субботу — с 9 до 17:30 часов. В понедельник и пятницу мечеть закрыта. Добраться до нее можно на трамвае Т1 или автобусах до остановки Беязыт. Далее идем мимо Гранд Базара прямо до мечети.

День 2.

В солнечную погоду можно отправиться на пароме по Мраморному морю на Принцевы острова, которые также являются административным районом Стамбула. Ранее архипелаг состоял из десятка объектов, один из которых затонул при землетрясении. Четыре острова обитаемы, а остальные безлюдны.





Византийцы и османы использовали острова как места ссылки аристократов. Причем это касалось не только неугодных турецких принцев и других императорских особ. Например, в 1930-х годах несколько лет здесь жил Лев Троцкий, высланный из Советского Союза. Сейчас острова используют как курортную зону, ведь в отличие от Стамбула здесь есть пляжи. Кроме того, здесь множество дач, куда жители приезжают отдыхать в летний сезон.

Остров Бююкада самый большой и посещаемый. На самой высокой точке острова (203 метра над уровнем моря) открывается прекрасный вид на другие острова архипелага и Мраморное море. Здесь же находится старинный и действующий греческий православный храм Святого Георгия, построенный в X веке. В церкви находится чудодейственная икона Святого Георгия. Ежегодно 23 апреля, в день памяти святого, сюда прибывают десятки тысяч паломников со всей страны.





Около церкви находится кафе с открытой террасой, откуда открывается отличный панорамный вид на Стамбул. Здесь готовят традиционные турецкие блюда, например кебаб. При желании на острове можно остаться на ночь — тут работают отели и гостевые дома. Если осталось время и силы, возвращаемся на пароме обратно в Стамбул.





Полезная информация:

Для посещения острова закладывайте весь день. Время в пути — полтора часа, таким образом, только на дорогу вы потратите три часа. Отправляйтесь с утра на паромную станцию Эминеню или Кабаташ. Стоимость проезда в одну сторону — 16 лир (около 100 рублей). Последний паром в несезон отплывает в Стамбул в 17 часов.

Моторный транспорт на островах запрещен, чтобы сохранить экологию этих мест. Ранее здесь работали конные повозки, но в последнее время власти стали закупать им на смену электрический транспорт. Для туристов также доступны велосипеды и электросамокаты.

День 3.

Самая известная Голубая мечеть сейчас закрыта на реставрацию, поэтому все убранство спрятано от глаз туристов. Но поблизости на площади Султанахмет находится Айя-София, которая открыта для посещения. Это, пожалуй, самая известная достопримечательность Стамбула. Чем она известна? Это святыня двух религий: более тысячи лет это был главный православный собор, потом почти 500 лет главная мечеть. Несколько лет назад из здания сделали музей, но недавно вновь вернули статус мечети.





В Стамбуле насчитывается около двух десятков дворцов, в которых в разное время жили и принимали гостей императорские особы и султаны. Чтобы прочувствовать, с каким шиком и богатством жили правители, увидеть, как выглядел настоящий гарем и насладиться лучшими видами на Босфор (почти все дворцы располагаются на берегу), обязательно посетите один из них. Самые известные дворцы — Топкапы, Долмабахче, Бейлербейи. Последний сейчас закрыт на реконструкцию.

Топкапы (район Султанахмет) не просто дворец, это миниатюрный городок в большом городе, который занял огромную территорию в 700 тысяч кв. м. Сегодня в его стенах, ставших музеем, хранится история 25 османских падишахов. Внутри можно увидеть изящные интерьеры комнат, кухню с богатым собранием старинной фарфоровой посуды, коллекцию драгоценностей, шикарный гардероб султанов и их жен и многое другое.





Еще один роскошный дворец Долмабахче находится в районе Бешикташ. Только представьте, в его отделке использовано 40 тысяч кг серебра и 14 тысяч кг золота. Этот комплекс был главной султанской резиденцией. Каждый дворцовый зал наполнен уникальными экспонатами. В просторном холле внимание приковывает лестница из хрусталя, коллекция ювелирных изделий и фарфоровой посуды.





Полезная информация:

Дворец Топкапы расположен в старом городе — Султанахмет, дойти до него можно пешком от остановки трамвая Т1 — Sultanahmet. Добраться до дворца Долмабахче можно на трамвае линии Т1, выйдя на остановке Kabataş, а далее пройти пешком.

День 4.

Один день в Стамбуле можно выделить на посещение района Ускюдар. Добраться из центра города до одноименной станции можно на пароме. Здесь туристов ждет длинная набережная с видом на Девичью башню. Вы наверняка видели ее изображение на открытках и фотографиях — это один из символов Стамбула.





Свою историю башня берет в середине XV века, когда турки захватили Константинополь и переименовали его в Стамбул. В это время на острове выстроили деревянный маяк, который позже сгорел. Позже здание отстроили заново. Башня стала каменной, с красивой башенкой на свинцовой крыше. Когда в 1829 году свирепствовала холера, башня выполняла роль лечебницы и изолятора для заболевших.

Вечером, если останется время, отправляйтесь обратно в сторону района Каракёй, где находится много заведений, в которых можно перекусить, послушать музыку и пообщаться после насыщенного дня. Этот район называют хипстерским: именно здесь сосредоточены модные бары, дизайнерские бутики, а улицы украшены многочисленными граффити.

День 5.

Один из самых аутентичных и интересных районов Стамбула — Балат, но знают о нем далеко не все путешественники. Изначально в этих кварталах проживали евреи, но после того, как они стали покидать свои дома, территорию стали занимать курды, цыгане и анатолийские кочевники. Постепенно дома ветшали, и Балат превращался в беднейший стамбульский район.





Популярность к этому району пришла в 2017 году после съемок турецкого сериала Cucur, место действия которого разворачивалось именно на этих улочках. После этого в Балат потянулись первые туристы, а местные жители начали открывать магазины и кафе. Этот район привлекает необычной атмосферой, фотогеничными цветными домиками и разнообразием интересных кафе, антикварных лавок и бутиков с хендмейд-товарами.





Здесь, как ни в одном другом районе, чувствуется, что Стамбул — город контрастов. Вот хипстерская кофейня с граффити, бутик с дизайнерскими вещами и украшениями ручной работы. А рядом двор жилого дома, где бегает детвора, продавец овощей развозит свой товар на тележке, а хозяйка развешивает сушиться белье на веревке. Заложите на посещение Балата целый день, здесь точно есть что посмотреть.





Полезная информация:

Чтобы добраться в район Балат и Фенер в Стамбуле, удобнее от причала Эминёню сесть на автобус 55Т, 99, 99А, 99У, 48Е, 44В, 36СЕ или 33ЕS и доехать до остановки Балат (Balat) или Фенер (Fener), а далее немного минут пройти пешком.

Сейчас в Стамбуле бушует сильный ветер, непогода продлится еще несколько дней. Но, сохранив этот маршрут, вы сможете воспользоваться им позже — во время поездки к берегам Босфора.