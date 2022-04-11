Отец Киры Ионуш из Магнитогорска отказался от девочки в пользу брата

Через год она сможет самостоятельно выбирать место жительства

Кира Ионуш из Магнитогорска сможет жить с родным братом, пока ей не исполнится десять лет. Биологический отец девочки разрешил Ярославу Ионушу взять ее под опеку до 1 сентября 2023 года. Почему этот шаг не устроил самого Ярослава, читайте в материале ИА «Первое областное».

Кира Ионуш не помнит и дня, проведенного вдали от брата. Как мы писали ранее, они жили втроем вместе с мамой, а после смерти Татьяны Ионуш брат продолжил заботиться о сестре. Правда, без статуса опекуна Ярослав не мог устроить девочку в школу и принимать другие решения, как это делает любой родитель. Отец же Евгений Цыбин прямо на кладбище отказался от девочки: не навещал ее, не звонил, не давал денег на еду и одежду — словно забыл о дочке.

Получить статус опекуна у Ярослава не получилось. Сотрудники соцзащиты заверили: раз жив отец, то воспитывать девочку должен он . На Евгения Цыбина тут же оформили пенсию по утере кормильца, а саму Киру чиновники попытались забрать у брата.

«Идти к отцу она не хотела. И тогда Киру заставили ездить к психологам, а те внушали, что она обязана любить отца. Также Киру водили на беседы в полицию и прокуратуру, а домой к Ярославу приходили люди из следственного комитета. Прошлым летом судебные приставы попытались забрать Киру в приют»,

— рассказал ИА «Первое областное» крестный девочки Владимир Никитенко.

В итоге девочку удалось отстоять . Кира по-прежнему живет с братом. А отец так и не смог построить с дочкой теплые отношения. Зато потратил изрядную сумму из ее пособий на ремонт личного автомобиля и другие нужды. За растрату денег на Евгения Цыбина возбудили уголовное дело , сейчас его рассматривают в районном суде Магнитогорска.

Ярослав между тем выиграл суд, и соцзащита дала ему временную опеку. Ее срок истекает через 2 недели — 25 апреля.По словам Владимира, органы соцзащиты были готовы встать на сторону Ярослава, даже подали иск на ограничение родительских прав. И тут Евгений решился на неожиданный шаг — написал заявление о добровольной передаче девочки брату до 1 сентября 2023 года. В этот день Кире исполнится десять лет, и по закону, она сможет сама решить, с кем из взрослых жить дальше. Правда, Владимир подозревает, что все не так просто. По его мнению, Цыбин пытается избежать ограничения прав. Сам отец с прессой категорически не общается и свою позицию не комментирует.

Крестный и Ярослав не сильно рады установлению добровольной опеки.

«Психологи проводили несколько экспертиз. И все они показали, что у отца нет контакта с ребенком. Кира хочет жить с братом. Что изменится к 23-му году? Думаю, ничего. И спор за Киру начнет развиваться по второму кругу. Девочку будут снова таскать по экспертизам, брать объяснения, пугать детским домом. Это не выход. Опеку брату нужно давать сейчас. И не на время, а постоянную»,

— говорит Владимир Никитенко.

К тому же крестный и брат понимают, что отец имеет право отозвать свое заявление в любой момент. И этот шаг сулит новый виток в семейном конфликте.

Ярослав уже собрал полный пакет документов, который нужен для оформления постоянной опеки. Написал заявление на главу города и в органы соцзащиты. Пока ответа от чиновников нет.

«В соцзащите твердят, что не могут передать Киру брату при живом отце. Но у нас на руках два судебных решения, в которых сказано, что Кира осталась без попечения родителей. То есть отец в ее жизни никак не участвует и ничем не помогает. Алименты не платит с 2016 года. Его долг перед Кирой продолает расти. Мы считаем: в таких обстоятельствах у Ярослава есть полное право стать полноценным опекуном»,

— рассказал Владимир Никитенко.

Судьба Киры Ионуш не оставила равнодушными читателей ИА «Первое областное». В нашу редакцию позвонила женщина из Челябинска. Ее история словно в зеркале повторяет историю Ярослава и Киры.

В декабре 2019 года Татьяна потеряла дочь. На руках пенсионерки остался дошкольник-внук. Отец ребенка воспитанием мальчика не занимался. И все заботы: накормить, одеть, отвести в садик, — легли на бабушку. Денег на жизнь у бабушки не хватало. При этом папа почти два года получал пенсию по потере кормильца, «путинские» пособия и спокойно их пропивал.

Челябинка попыталась оформить опеку над внуком. Но как и в случае с Ярославом ей отказали, так как у мальчика остался папа. Сотрудники соцзащиты разыскали отца, чтобы воззвать к его отцовской совести. Но мужчина написал отказную от мальчика — воспитание сына не входит в его дальнейшие планы. Тогда чиновники сами обратились в суд и лишили отца родительских прав. А бабушка стала полноправным опекуном.

«Ситуация один в один. Даже имена у ребят схожие - Кирилл и Кира, им по восемь лет. Матери детей умерли в декабре 2019 года. Из-за проблем с отцами оба пошли в первый класс с опозданием на год. Отцы детей не содержат. Однако бабушке опеку все же дают, а брат не может добиться ее два года»,

— удивляется Владимир Никитенко.

Брат и крестный уверены: поставить точку в семейном споре нужно сейчас. Никто не хочет жить на вулкане еще полтора года.