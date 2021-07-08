«Небольшая отсрочка, не более»: в Магнитогорске судебные приставы попытались забрать в детский дом Киру Ионуш

После смерти матери семилетняя девочка живет с братом, но по решению суда должна переехать к биологическому отцу

В четверг, 8 июля, в Магнитогорске судебные приставы попытались изъять из семьи семилетнюю Киру Ионуш. После смерти матери девочка живет со старшим братом Ярославом, однако суд обязал передать ее биологическому отцу, которого ребенок почти не знает. Действия приставов журналистам медиахолдинга «Первый областной» комментирует уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Судебные приставы должны были передать Киру органам опеки и попечительства. Экстренных признаков, которые требуют поместить ребенка в детский дом, нет. Поэтому мы постарались не травмировать девочку и сделать всё, чтобы она не напугалась и осталась дома. Я выезжала в Магнитогорск лично. Разговор с Кирой строился в присутствии психолога, а также органов опеки. В начале нашего разговора она сидела на коленях у брата, ей было страшно. Кира боялась, что ее заберут в детский дом. Но в завершении нашей беседы она даже расслабилась, взяла брата за руку и проводила нас. Конечно, ситуация могла разворачиваться более неприятным образом, но благодаря слаженным действиям мы вышли из нее достойно», — говорит Евгения Майорова.

Напомним, на руках приставов есть решение суда, которое предписывает забрать девочку у брата и передать ее на попечение органов соцзащиты. Именно это и пытались осуществить приставы. Кроме того, не так давно состоялся еще один суд, который постановил передать девочку биологическому отцу. Это решение еще не вступило в законную силу, так как 22-летний брат Киры борется за свое право стать опекуном. Отец Киры ушел из семьи, когда девочке было чуть меньше года, и фактически не участвовал в ее жизни. Даже на похоронах бывшей жены он заявил Ярославу, что не намерен воспитывать Киру. Но спустя полгода, когда опека объяснила ему, на какие пособия может рассчитывать отец-одиночка, он неожиданно возжелал взять ребенка к себе.

По российским законам биологический отец имеет приоритетное право оформить опеку над девочкой несмотря на желание Киры остаться с братом.

«Сегодня лучший вариант — прийти к мировому соглашению между братом и отцом. Есть надежда, что нам удастся убедить отца, чтобы он добровольно передал опеку над Кирой ее брату. Пока и Ярослав, и отец Киры не очень понимают, что путь договоренностей — самый оптимальный для девочки. Сегодня Кира находится в эпицентре психотравмирующей ситуации. И поведение взрослых ей не помогает. Прикрываясь Кирой, они не видят саму Киру. Сейчас есть высокий риск, что девочка не сможет пойти в школу», — говорит омбудсмен.

Проблемы со школой возникли из-за того, что подать документы в учебное заведение может только отец. Естественно, он пытается пристроить ребенка в школу под окнами своего дома. Но девочка живет с братом, который хочет отдать сестру в другую школу. Не имея статуса опекуна, Ярослав не может этого сделать. Из-за этого Кира не смогла пойти в школу в прошлом году и провела лишний год в детском садике.

Если решение об опеке отца вступит в силу, тот сможет также предъявить приставам исполнительный лист и девочку придут изымать уже в пользу отца.

«Мы все должны понять, что на решение суда мы повлиять не можем. Это независимая ветвь власти, и здесь мы вынуждены подчиняться. Пока мы получили небольшую отсрочку, не более», — замечает Майорова.

Почему Ярослав не намерен отдавать сестру биологическому отцу, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное». Петицию в защиту брата подписали более 30 тысяч россиян.