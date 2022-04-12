В Миассе впервые в России будут выпускать всепогодную технику для аэродромов

Оборудование на 95% состоит из отечественных комплектующих

На заводе «СпецАгрегат» в Миассе запустили производство спецтехники для всесезонного обслуживания взлетно-посадочных полос. Оборудование не имеет аналогов в России и на 95% состоит из отечественных комплектующих. До этого изделия закупали в основном в Германии, Норвегии и Швейцарии, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

«Уже сейчас мы строим производство на российских комплектующих и не зависим от западных поставок. Более того, заменяя зарубежную спецтехнику собственными разработками, нацеливаемся на импортоопережение. Поэтому, если раньше для импортозамещения нам хватало своих конструкторских отделов, то к новому проекту мы привлекли инженеров Московского автодорожного института и Южно-Уральского госуниверситета. Они занимались чертежами, мы — созданием высокотехнологичного производства», — рассказывает генеральный директор «СпецАгрегат» Евгений Субачев.

Предварительно, новая техника будет на 40% дешевле импортных аналогов, цена которых стартует от 35 млн рублей за единицу. Снизить себестоимость оборудования миасскому заводу удастся за счет собственного производства комплектующих. Спецтехника позволяет с высокой точностью обрабатывать сложные корпусные изделия, а также детали, необходимые для сборки автомобилей.

До конца 2022 года на «СпецАгрегате» соберут четыре экспериментальных образца аэродромной спецтехники. Проходить испытания они будут в челябинском аэропорту. В начале 2023 года завод планирует выйти на серийное производство таких машин и начать поставлять их в другие аэровокзалы страны.