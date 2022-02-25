Челябинский суд отвернулся от биологического отца Киры Ионуш

Восьмилетнюю девочку больше не заставляют жить с малознакомым папой

В Челябинской области продолжается непростая судебная тяжба за право воспитывать восьмилетнюю девочку Киру Ионуш. Почти два года назад ребенок остался без мамы. Заботу о девочке взял на себя старший брат Ярослав. Но органы соцзащиты нашли биологического отца Киры, который давно ушел из семьи, и уговорили его «бороться» за дочку.

Какую выгоду в этой тяжбе преследует сам отец и далеко ли еще до развязки, читайте в нашем материале. На этой неделе Седьмой кассационный суд вынес очередное решение по делу Киры Ионуш.

ВОСПИТЫВАТЬ ИЛИ ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ?

Если вы не следили за этой историей, то напомним, как начиналась борьба за девочку. Еще у гроба бывшей супруги Евгений Цыбин заявил своему пасынку Ярославу, что не претендует на роль заботливого отца. Он давно не жил с матерью Киры, но порою заглядывал к ней, подсаживая на стакан. Однако после похорон как отрезало: как живет дочка, чем питается и во что одевается, Цыбина не волновало.

Ярослав же тем временем подал заявление в соцзащиту с просьбой признать его опекуном. Но неожиданно столкнулся с мощным противодействием госоргана. В опеке брата заверили, что при живом отце отдать девочку брату никак не возможно. Заметим, что позже Челябинский областной суд расценил это как бездействие органов: они должны были зафиксировать, что отец не исполняет свои родительские обязательства, и ограничить его в правах, позволив брату воспитывать Киру. Но вместо этого дамы из отдела опеки повели Цыбина по психологам, чтобы найти в нем хоть каплю отеческой любви к ребенку.

И отец на самом деле воспылал чувствами к девочке, ведь, забрав Киру в свою семью, Евгений получал доступ к социальным пособиям и освобождался от алиментов. Это очень удобно, тем более когда на папе уже висит 1,5-миллионный долг по алиментам на сына-подростка, рожденного в предыдущем браке.

ДВА СУДА — ДВА РЕШЕНИЯ

Летом 2021 года Магнитогорский районный суд встал на сторону Цыбина и обязал Ярослава вернуть сестру биологическому отцу. Отца девочка почти не знала и даже боялась, так как во время одного из визитов Евгений Цыбин, не стесняясь, кричал, что сдаст ее в детский дом. Изъять ребенка у брата несколько раз пытались опека и судебные приставы. И только после вмешательства детского омбудсмена девочке разрешили временно проживать с Ярославом.

Наконец, осенью 2021 года ситуация стала меняться в пользу сестры и брата. В октябре Челябинский областной суд принял решение о том, что приставы не должны насильно забирать девочку у Ярослава. После этого соцзащита Магнитогорска разрешила брату оформить временную опеку над Кирой.

Получив право на временную опеку, крестный Киры уговаривает отца вернуть на счет Киры полученные им пособия. Но Евгений увиливает и уходит от реальных действий

Но отпущенное брату время — полгода — истекает в начале марта. Ярослав опасался, что в его квартиру опять постучатся судебные приставы и снова попытаются отобрать ребенка. Тем более что Евгений Цыбин обжаловал решение областного суда. Его жалобу и рассматривали на этой неделе в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске.

«ЗАСТАВЬ ЕЕ МЕНЯ ПОЛЮБИТЬ»

На заседание Ярослав приехал с группой поддержки — с юристом и крестным Киры. Евгений Цыбин — один. От общения с журналистом он категорически отказался. Снимать себя и ход процесса в зале суда — запретил. Никаких заявлений во время судебного заседания Цыбин не сделал и, когда закончилось заседание, — просто убежал.

Зато юрист Ярослава Татьяна Антоненко жестко прошлась по качествам и поступкам биологического отца. Адвокат напомнила, что у Цыбина нет стабильной работы и собственного жилья, что отец не покупает ребенку еду и одежду и не имеет психологического контакта с маленькой дочкой — этот факт подтвердила специальная экспертиза. А еще — запись телефонного разговора, которую не озвучивали в суде, но предоставили журналисту ИА «Первое областное».

Евгений шантажирует Ярослава деньгами

На записи Ярослав просит Евгения перечислить на счет сестры те деньги, которые Цыбин получал от государства на ее содержание. Речь идет о пенсии по потере кормильца и о «путинских выплатах» на детей. Но Евгений старается увильнуть от неприятного разговора и в какой-то момент решается на откровенный шантаж: «А ты заставь ее меня полюбить, тогда будут деньги».

Последний раз Евгений Цыбин приходил к дочери 3 сентября, когда девочка отмечала свой день рождения. С тех пор попыток увидеться с дочкой, по словам Ярослава, Евгений не делал. Сама же Кира впервые за долгое время живет обычной жизнью маленькой девочки: учится в школе, играет с подругами. Ребенка больше не вызывают на допросы в полицию и не таскают по психологическим экспертизам, не заставляют полюбить отца.

«Я считаю, что при отсутствии психологического контакта передача Киры отцу, которого она почти не знает, нарушает права ребенка, а также делает исполнение судебного решения невозможным», — заявила в суде адвокат Ярослава Татьяна Антоненко.

Позицию адвоката в суде поддержала и представитель прокуратуры.

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ШАХМАТНЫХ ПАРТИЙ

В итоге, выслушав доводы двух сторон, кассационный суд отклонил жалобу Цыбина. И оставил в силе решение Челябинского областного суда о том, что девочка до конца судебных тяжб может проживать с братом.

«Этот день я провел в тревоге, на нервах. Но облегчения или счастья пока не чувствую. Прошедший суд не последний. Но он дает нам возможность надеяться, что Кира сможет остаться со мной», — рассказал журналисту ИА «Первое областное» Ярослав Ионуш.

Правда, для этого нужно разыграть еще несколько шахматных партий. С нынешний решением суда на руках Ярослав сможет продлить временную опеку над девочкой на пару месяцев — об этом брату сказали в опеке. За это время Ярослав надеется выиграть у Евгения суд по ограничению родительских прав, что позволит оформить постоянную опеку над Кирой.

Повод для нового наступления на отца есть. Полиция, наконец, после долгих сомнений возбудила уголовное дело о растрате детских пособий. По признанию самого «папы», он оформил на девочку несколько социальных выплат, но часть денег потратил, например, на ремонт личного автомобиля. Официально обвинение Цыбину обещают предъявить в конце этой недели. Подробности мы расскажем в отдельном материале.