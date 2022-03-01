В Магнитогорске биологического отца Киры Ионуш обвинили в хищении детских пособий

Уголовное дело на Евгения Цыбина передали в Орджоникидзевский районный суд

Биологическому отцу Киры Ионуш предъявлено обвинение по уголовному делу. Мужчину, который давно ушел из семьи, а после смерти бывшей супруги требует отдать ему восьмилетнюю дочку, подозревают в растрате детских пособий. Уголовное дело было возбуждено в отделе полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска.

Кира Ионуш осталась без мамы два года назад. Но привычный уклад жизни девочки не поменялся. Вместе с братом, который работает в МЧС, Кира осталась жить в их общей квартире. Ярослав зарабатывал на двоих и пытался оформить опеку над Кирой. Отец же Евгений Цыбин деньгами дочери не помогал и даже встретиться с ней не пытался. И лишь настойчивость Ярослава, который требовал от опеки признать его опекунство над Кирой, заставила биологического отца изменить отношение к Кире.

Взять под опеку пусть даже родную сестру невозможно при живом родителе. По закону отец имеет неоспоримое право воспитывать ребенка сам. Если, конечно, он не ограничен в правах как родитель и не лишен родительских прав. А Цыбин не ограничен. Сотрудники опеки нашли отца, уговорили его судиться за дочь и помогли оформить ряд социальных пособий не девочку.

«Но вышла странная штука. Кира осталась жить со старшим братом. Ярослав содержал ее за свой счет. А отец получал детские деньги, но на ребенка ни копейки не тратил. Зато тратил их на себя», — рассказал ИА «Первое областное» крестный девочки Владимир Никитенко.

Получив пособия от государства, Евгений должен был перекладывать их на счет Киры. Но живет отец небогато, поэтому не сдержался и начал тратить детские деньги по собственному усмотрению. В распоряжении нашей редакции есть документ из органов соцзащиты Магнитогорска, на страницах которого Евгений сам признается, что снимал деньги себе на продукты и ремонт автомобиля.

«20 февраля 2021 года я снял 30 тысяч рублей на ремонт автомашины. Данные денежные средства я собираюсь вернуть Кире на счет...» — пытается оправдаться по одному из эпизодов Евгений.

Когда в полиции Орджоникидзевского района Магнитогорска все-таки возбудили уголовное дело по факту хищения и растраты пособий, биологический отец отказался от этих слов. Евгений выдвинул новую версию пропажи денег: он сказал, что снимал их на одежду для Киры. Правда, одежду так и не купил... По данным нашей редакции, позже биологический отец отказался и от этого заявления, уповая на то, что имеет полное право не давать против себя показания.

Следствие полагает, что преступный умысел по поводу денег у Евгения родился еще на стадии оформления детских пособий.

«У отца возник преступный умысел на присвоение социальной пенсии Киры... В итоге он присвоил денежные средства, выплаченные дочери в виде социальной пенсии по потере кормильца, страховой пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной доплаты к пенсии, причинив Кире Ионуш значительный ущерб. Своими действиями он совершил хищение вверенного ему чужого имущества», — пояснили в следственном отделе отдела полиции «Орджоникидзевский» в Магнитогорске.

Сумму ущерба мы не называем по просьбе близких ребенка. Но заметим, что уголовное дело по статье 150 («Присвоение или растрата, хищение чужого имущества, вверенного виновному») возбуждено по пункту 2. Сумма ущерба значительная. Наказание по статье предполагает и крупный штраф, и отработку, и лишение свободы.

«В рамках этого дела не стали расследовать, куда потрачено „путинское пособие“ к школе, которое выдавали в августе 2021 года. Семьи не заставляли отчитываться за эти деньги, поэтому в полиции нам сказали, что отец имел на них полное право», — замечает крестный Киры Владимир.

Обвинение биологическому отцу уже предъявили. Уголовное дело направлено в суд. На днях должны объявить дату первого судебного заседания.

Между тем в среду, 2 марта, истекают полгода, на которые Ярославу все-таки дали временную опеку. Каким образом Ярослав намерен дальше бороться за Киру, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».