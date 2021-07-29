В России вводится налоговый вычет на занятия спортом

Вернуть потраченные на фитнес и тренажерный зал деньги граждане смогут начиная с 2022 года

1 августа в России вступает в силу новый законопроект, позволяющий гражданам вернуть деньги, потраченные на занятия спортом, сообщает пресс-служба Государственной думы. Получить новый налоговый вычет можно будет и за себя, и за детей.



По данным пресс-службы Госдумы, россияне смогут получить вычет в размере фактических расходов. Есть и ограничение: вернуть все-таки можно будет не более 120 тысяч рублей в год в сумме со всеми другими социальными налоговыми вычетами. Применяться новая мера будет к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

«Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги — это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым», — прокомментировал новый законопроект председатель Госдумы Вячеслав Володин.