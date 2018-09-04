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Челябинская мэрия отказала в проведении шествия в День города

В выходные жителей ждут праздничные мероприятия, приуроченные к 282-летию Челябинска.
сегодня в 16:28
  |  Общество

Общественники Челябинска получили отказ в проведении шествия, приуроченного к пенсионной реформе. Мероприятие планировалось в День города, когда все площадки заняты. Вместо этого 9 сентября ждут праздничные концерты и народные гуляния.

Администрация Челябинска не согласовала место проведения шествия 9 сентября на пешеходной части улицы Кирова и далее около памятника Курчатову на основании занятости данных площадок для проведения праздничных массовых мероприятий, посвященных Дню города. Основанием для проведения праздничных мероприятий является распоряжение Администрации города Челябинска от 20.08.2018 № 9595-к «О праздновании 282-летия Челябинска». — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.

Жителям не рекомендуют принимать участие в несогласованных властями митингах. За несоблюдение закона грозит административная и уголовная ответственность. Участники несанкционированного шествия могут получить штраф до 50 тысяч рублей. Также ответственность предусмотрена и для организаторов подобных мероприятий.

Кроме прямого наказания возможны и косвенные последствия. Судимых участников несогласованных акций ждут проблемы с трудоустройством, выездом за границу и организацией собственного бизнеса.

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