Опрессовку теплосетей продлили в двух районах Челябинска

Горячая вода на первом этапе работ должна была вернуться в дома 7 июня, но сроки перенесли

В Металлургическом и Курчатовском районах Челябинска продлили первый этап гидравлических испытаний. По информации замглавы города по жилищному хозяйству Александра Астахова, причиной стали повреждения на теплосетях. Об этом он сообщил главе города на аппаратном совещании 6 июня.

Первый этап опрессовки в Челябинске начался 24 мая и должен был завершиться 7 июня, но в двух районах города срок окончания работ пришлось продлить.

«Гидравлические испытания по первому этапу частично продлеваются — в Металлургическом и Курчатовском районах из-за повреждений на теплосетях. Потребителей будем подключать к горячему водоснабжению последовательно, по мере устранения повреждений», — рассказал Александр Астахов.

Второй этап гидравлических испытаний, по словам замглавы Челябинска, начнется, как и было запланировано, 14 июня. Под отключение попадут 1237 жилых многоквартирных домов, 54 дома частного сектора, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений во всех районах города Челябинска, кроме Советского и Металлургического.

Все работы будут выполнены в полном объеме и в ранее утвержденные сроки, сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск». Большая часть работ по замене теплосетей привязана к графику проведения гидравлических испытаний. Так у теплоэнергетиков будет возможность вводить и выводить участки из ремонта без создания дополнительных неудобств для жителей.



Всего в этом году компания поменяет 14 участков изношенных инженерных сетей протяженностью более 4 километров.



Для того чтобы жителям города было удобнее выяснить, когда будет отсутствовать горячая вода именно в их доме, на сайте компании АО «УСТЭК-Челябинск» создан удобный сервис по гидравлическим испытаниям. Собственнику достаточно ввести в поисковик улицу и номер дома, нажать кнопку «узнать» и получить соответствующую информацию.

Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время гидравлических испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения, и не открывать в течение двух недель. Это связано с тем, что цена горячей воды состоит из двух слагаемых: объема холодной воды, которая идет из горячего крана, и стоимости ее нагрева. Если вы по ошибке будете включать горячий кран, счетчик зафиксирует потребление и за него придется заплатить.