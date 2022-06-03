Второй этап опрессовки теплосетей стартует с 14 июня в Челябинске

Под отключение горячей воды попадут более 1200 домов, детские сады и больницы

В Челябинске с 14 по 28 июня пройдет второй этап опрессовки тепловых сетей, сообщили в администрации города. Под отключение попадут 1237 жилых многоквартирных домов, 54 дома частного сектора, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений во всех районах города Челябинска, кроме Советского и Металлургического.

«Максимальный срок отключения горячей воды — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — сообщили в управлении ЖКХ администрации Челябинска.

С перечнем домов и административных зданий можно ознакомиться на сайте мэрии. Также в июне по отдельному графику ведутся работы на локальных котельных.

Напомним, первый этап опрессовки в Челябинске начался 24 мая и продлится до 7 июня. Первые отключения горячей воды начались с 16 мая в домах, которые обслуживают локальные котельные.

Все работы будут выполнены в полном объеме и в ранее утвержденные сроки, сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск». Большая часть работ по замене теплосетей привязана к графику проведения гидравлических испытаний. Так у теплоэнергетиков будет возможность вводить и выводить участки из ремонта без создания дополнительных неудобств для жителей.



Всего в этом году компания поменяет 14 участков изношенных инженерных сетей протяженностью более 4 километров.



Для того, чтобы жителям города было удобнее выяснить, когда будет отсутствовать горячая вода именно в их доме, на сайте компании АО «УСТЭК-Челябинск» создан удобный сервис по гидравлическим испытаниям. Собственнику достаточно ввести в поисковик улицу и номер дома, нажать кнопку «узнать» и получить соответствующую информацию.

Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время гидравлических испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения, и не открывать в течение двух недель. Это связано с тем, что цена горячей воды состоит из двух слагаемых: объёма холодной воды, которая идёт из горячего крана, и стоимости её нагрева. Если вы по ошибке будете включать горячий кран, счётчик зафиксирует потребление и за него придётся заплатить.