В Челябинске первый этап опрессовки стартует 24 мая

Под отключение горячей воды попадут более тысячи домов

В Челябинске с 24 мая по 7 июня пройдет первый этап опрессовки. Под отключение горячей воды попадут 1197 жилых многоквартирных домов, 66 детских садов, 61 учебное и 24 лечебных учреждения во всех районах города. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, 16 мая начнутся первые отключения горячей воды в домах, которые обслуживаются локальными котельными.

Перечень домов и сроки отключения — на сайте мэрии.