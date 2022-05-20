В Челябинске готовятся к началу гидравлических испытаний и ремонту теплосетей

В город поступила первая партия труб и оборудования

В Челябинске началась подготовка к новому отопительному сезону 2022/2023 года. Ремонтная кампания стартовала сразу в нескольких районах города. Все работы будут выполнены в полном объеме и в ранее утвержденные сроки, сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Часть необходимых материалов уже поступила на склады АО «УСТЭК-Челябинск»: фасонные изделия, запорная арматура, компенсаторы, а также более половины стальных труб, необходимых для ремонта тепломагистралей в этом году. Остальное будет доставляться поставщиками по мере необходимости и проведения ремонтной кампании.

«Челябинцы могут быть уверены, что все работы по подготовке города к отопительному периоду будут выполнены в срок и в полном объеме. Наша компания законтрактовала поставку материалов, все подрядчики подтвердили готовность к работе», — отметил технический директор АО «УСТЭК-Челябинск» Виктор Крылов.

Большая часть работ по замене теплосетей привязана к графику проведения гидравлических испытаний. Так у теплоэнергетиков будет возможность вводить и выводить участки из ремонта без создания дополнительных неудобств для жителей.

«На крупных участках тепломагистралей работа по замене тепловых сетей будет выполняться поэтапно: заменили участок сетей, восстановили благоустройство, открыли дорожное движение, приступили к следующему. К домам, попадающим в зону ремонта, будут смонтированы временные трубопроводы, чтобы ограничение горячего водоснабжения не было столь длительным», — добавили в компании.

После завершения ремонта и подключения теплотрассы к центральной системе теплоснабжения временные трубопроводы демонтируют. На территории, где будет проводиться реконструкция, восстановят благоустройство.

В 2022 году АО «УСТЭК-Челябинск» проведет текущий ремонт котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, выполнит мероприятия по техническому обслуживанию электродвигателей, насосов и другого тепло- и электротехнического оборудования. В этом году компания поменяет 14 участков изношенных инженерных сетей протяженностью более 4 километров.

Напомним, в Челябинске с 24 мая по 7 июня пройдет первый этап опрессовки. Под отключение горячей воды попадут 1197 жилых многоквартирных домов, 66 детских садов, 61 учебное и 24 лечебных учреждения во всех районах города.

С 16 мая в городе начались первые отключения горячей воды в домах, которые обслуживаются локальными котельными. Перечень домов и сроки отключения — на сайте мэрии.

В Челябинске на улице Доватора ограничат движение из-за ремонта теплосетей. Также временно перекроют участки на Шаумяна и Колсанова.

