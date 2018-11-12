/ Челябинцам рассказали, где можно запускать салют на Новый год

Теперь даже бенгальские огни можно жечь только в определенных местах.

Вышло постановление Администрации города Челябинска об утверждении списка мест для запуска пиротехнических изделий I, II классов опасности на территории Челябинска.

Пиротехнические изделия I, II класса — это фонтаны холодного огня, хлопушки, бенгальские огни, наземные фейерверки и петарды. Запускать их теперь можно только в строго отведенных местах.

Список мест в Челябинске, где разрешено запускать пиротехнические изделия I, II класса:

Ленинский район — ул. Новороссийская, юго-западнее здания № 97

Калининский район — ул. Кирова, юго-западнее здания № 78

Советский район — пляж советского района, тупик Большого переулка

Центральный район — ТРК «Родник»

Центральный район — напротив ТРК «Мегаполис»

Центральный район — проезд Шершневский бор

Курчатовский район — улица Черкасская, севернее здания № 15

Тракторозаводский район — южнее СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова

Отметим, близятся новогодние праздники, желающих запустить фейерверки будет хоть отбавляй. Помните, что теперь даже самые простые пиротехнические изделия можно запускать только в строго отведенных местах!

Напомним, в субботу, на втором этаже ТРК «Родник» подростки взорвали петарду, что привело к перекрытию этажа.