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/ Челябинцам рассказали, где можно запускать салют на Новый год

Челябинцам рассказали, где можно запускать салют на Новый год

Теперь даже бенгальские огни можно жечь только в определенных местах.
сегодня в 11:16
  |  Общество

Вышло постановление Администрации города Челябинска об утверждении списка мест для запуска пиротехнических изделий I, II классов опасности на территории Челябинска.

Пиротехнические изделия I, II класса — это фонтаны холодного огня, хлопушки, бенгальские огни, наземные фейерверки и петарды. Запускать их теперь можно только в строго отведенных местах.

Список мест в Челябинске, где разрешено запускать пиротехнические изделия I, II класса:

  • Ленинский район — ул. Новороссийская, юго-западнее здания № 97

  • Калининский район — ул. Кирова, юго-западнее здания № 78

  • Советский район — пляж советского района, тупик Большого переулка

  • Центральный район — ТРК «Родник»

  • Центральный район — напротив ТРК «Мегаполис»

  • Центральный район — проезд Шершневский бор

  • Курчатовский район — улица Черкасская, севернее здания № 15

  • Тракторозаводский район — южнее СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова

Отметим, близятся новогодние праздники, желающих запустить фейерверки будет хоть отбавляй. Помните, что теперь даже самые простые пиротехнические изделия можно запускать только в строго отведенных местах!

Напомним, в субботу, на втором этаже ТРК «Родник» подростки взорвали петарду, что привело к перекрытию этажа.

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