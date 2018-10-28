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/ Шесть населенных пунктов отстояло южноуральское МЧС в борьбе с лесным пожаром

Шесть населенных пунктов отстояло южноуральское МЧС в борьбе с лесным пожаром

Территория остается под наблюдением.
сегодня в 10:47
  |  Общество

Ситуация с лесным пожаром, который пришел из Оренбургской области, находится под контролем регионального МЧС. Чтобы пламя не достигло населенных пунктов, в Брединском и Октябрьском районах провели противопожарную опашку, на помощь призвали вертолет МИ-8. Население также предупредили об опасности, рассказав, что делать, если пожар все-таки подберется к домам.

Общими усилиями угрозу населенным пунктам удалось ликвидировать, тем не менее ситуация остается непростой. Осложняет положение дел сильный ветер и отсутствие серьезных осадков. Поэтому значительная часть группировки, в том числе специалисты Уральского учебного спасательного центра продолжают нести дежурство в районе ликвидированных пожаров. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, что от лесных пожаров защитили Калининский, Рымникский, Большеникольский населенный пункты, Морозовку, Лафетное, Александровку.

Напомним, лесной пожар пришел на Южный Урал из Оренбургской qобласти.

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