Онлайн-платформу «Детидома» запустили в Челябинской области

Благодаря этому школьники смогут с пользой провести дополнительную неделю каникул.

Послушать 00:00

В Челябинской области начала функционировать онлайн-платформа «Детидома» с обучающими и развлекательными сервисами для школьников. Проект был создан мининформом по инициативе губернатора региона Алексея Текслера. Благодаря доступу к платформе школьники смогут провести с пользой дополнительную неделю каникул, а также сократить контакты со сверстниками. Еще семь дней отдыха позволят разорвать цепочки заражения, а также дадут возможность вылечиться ученикам и педагогам, которые успели заболеть.

В открытом доступе для учеников школ будут размещены мастер-классы, фильмы, онлайн-экскурсии. Кроме того, школьники смогут пообщаться с предпринимателями, которые расскажут им о трудностях той или иной деятельности.

«Онлайн-платформа „Детидома“ объединяет более 20 бесплатных сервисов для обучения и отдыха, содержит перечень мероприятий и конкурсов, которые будут интересны школьникам всех возрастов. Этот проект объединяет госсвязистов, операторов связи и высокотехнологические компании региона ради одной цели — дать широкие возможности детям для обучения и досуга в Сети, чтобы они, по возможности, больше времени проводили дома во время школьных каникул», — прокомментировал ситуацию министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Первое мероприятие ждет ребят уже 28 октября, для детей от 12 до 15 лет проведут мастер-класс от «Лаборатории Касперского». Подробнее о программе по ссылке.