Южноуральских школьников научат безопасности в Сети

Мастер-классы с интересными задачами проведёт «Лаборатория Касперского».

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28 октября школьники Челябинской области смогут принять участие в мастер-классе от «Лаборатории Касперского», узнать о том, как обезопасить себя и свои аккаунты в социальных сетях, а также научатся отличать мошеннические сайты от настоящих. Интерактивное мероприятие «Безопасность в социальных сетях» пройдёт в режиме онлайн в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Принять участие в мастер-классе предлагают школьникам в возрасте от 12 до 15 лет. Сотрудники «Лаборатории Касперского» во время занятий будут использовать моделирующий тренажёр, который поможет подросткам разобраться в мире информационной безопасности. Не обойдётся и без закрепления пройденного материала.

«Ученикам предстоит решить задачи по безопасности в социальных сетях. В заданиях раскроют такие темы, как слабые пароли, кражи аккаунтов в социальных сетях, фишинговые сайты и мошенническая реклама, а также помогут сориентироваться в современных цифровых профессиях», — рассказали в пресс-службе Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Самые активные участники получат призы от «Лаборатории Касперского» — антивирусную программу сроком действия на 1 год на два устройства.

Подать заявку на участие можно до 28 октября здесь. Мастер-класс для возрастной категории 12— 13 лет состоится 28 октября в 11:30, зарегистрироваться можно по ссылке. Для подростков 14— 15 лет мероприятие пройдёт в то же время, для участия также необходимо зарегистрироваться. Мастер-классы будут проведены на платформе Zoom.