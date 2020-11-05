Акция «Снеговики-добряки» проходит в Челябинской области

Южноуральцы смогут осуществить мечты детей с тяжёлыми заболеваниями.

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500 детей из Челябинской области с тяжёлыми заболеваниями или находящиеся в трудной жизненной ситуации станут участниками акции «Снеговики-добряки». Каждый из них напишет письма Деду Морозу. Осуществить их может помочь любой южноуралец.



Одной из участниц акции стала Алиса Литвинова. Сейчас девочка вживается в роль Кати, которая вместе с Алёшей и Котом пытаются спасти человечество. По сценарию постановки «Счастье в тебе», которую готовят дети, победившие рак, незнакомец украл у людей улыбки. Спектакль представят на сцене 23 ноября.

«В участии мне больше всего нравится находиться на сцене. Ещё когда ощущаешь, что сидят зрители, абсолютно чужой народ. Их много. Сразу холодным потом покрываешься»,— рассказала актриса спектакля Алиса Литвинова.

Это уже вторая работа Алисы Литвиновой в качестве актрисы. В прошлом году она участвовала в спектакле «Добрая история». С октября 2018 года девочка боролась с саркомой Юинга. Болезнь и высокие дозы химиопрепаратов сделали кости Алисы Литвиновой хрупкими, а каждое неловкое движение могло привести к перелому. На репетиции юная актриса ездила с костылями, однако во время спектакля произошло чудо, и девочка пошла сама.

«Она боялась встать. Она вроде хотела и боялась. А там она мужества набралась, встала и пошла. Без костылей. Плохо, хромая. Но прошлась, да»,— поделилась мама Алисы Литвиновой Лариса.

Сейчас у девочки, как и у любого ребёнка, есть мечта — кукольный домик. Чтобы исполнить её, девочка решила написать письмо Деду Морозу. Всего в коллекции у маленькой актрисы больше 30 Барби.

Стать Дедом Морозом для Алисы Литвиновой, а также для любого ребёнка с тяжёлым заболеванием или находящегося в трудной жизненной ситуации, может каждый южноуралец. В Челябинской области запустили акцию «Снеговики-добряки». В её рамках 500 детей напишут свои письма Деду Морозу. Весточки отправятся в благотворительные фонды, а затем их передадут тем, кто сможет исполнить желания. При этом все письма распределят в случайном порядке.

«Но если компания или частное лицо хочет какую-то историю взять, есть определённые предпочтения, то оргкомитет может выбрать историю, которая была бы желательна»,— отметила уполномоченный по права ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

Принять участие в акции могут частные лица и компании. Сумма каждого подарка не должна превышать 10 000 тысяч рублей. Собрать деньги можно в коллективе предприятия, затем купить его и вручить его ребёнку. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указать количество детей, которым вы готовы помочь. Отметим, к акции уже присоединилось более десятка компаний.