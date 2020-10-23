Школьникам Челябинской области предлагают провести длинные каникулы онлайн

Дополнительную неделю каникул они смогут провести, изучая блогинг, создание сайтов и режиссуру.

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Школьники Челябинской области смогут провести с пользой дополнительную неделю каникул. Специально для того, чтобы ученики минимизировали контакты со сверстниками и могли заняться чем-то полезным, министерство информационных технологий и связи Челябинской области запускает онлайн-платформу «Детидома».

Начать работу платформы собираются уже на следующей неделе. Разработкой проекта занялись по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

Мининформ Челябинской области приглашает школьников провести осенние каникулы с пользой.

«В ближайшее время в Челябинской области стартуют онлайн-курсы и интерактивные мастер-классы для детей по основам блогинга, создания сайта или компьютерной игры, сценарного и режиссерского мастерства и другим направлениям. Помимо возможностей для обучения, на сайте будут представлены ресурсы для отдыха. Например, школьники могут посетить музеи и творческие кружки онлайн, пообщаться с известными спортсменами и предпринимателями, найти другие увлекательные занятия по своим интересам», — прокомментировал ситуацию министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Все материалы, размещенные на платформе, будут бесплатны и доступны для учеников.

Напомним, что Алексеем Текслером было принято решение о том, что осенние каникулы нужно продлить еще на неделю. За это время школьники и педагоги смогут вылечиться и восстановить свои силы. Это поможет прервать цепочки передачи заболеваний.