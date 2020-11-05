Южноуральских школьников пришлашают на онлай-зарядку со сопртсменами

На портале «Детидома» появились записи разминок от известных чемпионов.

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Школьников Южного Урала приглашают на онлайн-зарядку с чемпионами. Новая активность появилась на платформе «Детидома». Секретами успешной разминки со школьниками поделилось сразу несколько именитых спортсменов. В их числе — 14-и кратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов, чемпионка Европы и победитель кубка мира и по тайскому боксу Вера Негодина, чемпион Европы по спортивной ходьбе Василий Мизинов, капитан ватерпольной «Динамо-Уралочки» Эльвина Каримова и другие.



«Помочь школьникам Челябинской области провести осенние каникулы интересно и с пользой согласились известные спортсмены. Несколько минут простых упражнений, доступных как детям, так и их родителям, а также заряд позитивного настроения на весь день от призеров и победителей чемпионатов Европы и мира по разным видам спорта — все это теперь доступно пользователям онлайн-платформы „Детидома“»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Для того чтобы посмотреть записи тренировок, необходимо зайти на портал «Детидома» и выбрать раздел «Зарядка с чемпионом». Занятия длятся от трех до тридцати минут, а делать их можно не выходя из дома.

Напомним, ранее в связи с текущей эпидемической обстановкой губернатор Алексей Текслер продлил каникулы для школьников с 7 до 15 дней. По словам главы региона, пауза должна помочь в разрыве цепочек связи передачи коронавируса, а у детей и педагогов появится больше времени на отдых.