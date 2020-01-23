Южноуральские спортсмены завоевали несколько медалей на юношеской Олимпиаде

Российская сборная завоевала победу в престижных соревнованиях в Швейцарии.

Послушать 00:00

С 9 по 22 января в Лозанне (Швейцария) проходили III юношеские Олимпийские игры. По их итогам сборная России завоевала победу в командном зачёте. В этот успех свой вклад внесли и южноуральцы, в активе которых 5 заработанных медалей.

Всего же в состязаниях принимали участие более 1800 спортсменов из 70 стран. Они разыграли медали в 16 видах спорта. Россияне же смогли завоевать 29 медалей (10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых). Второе итоговое место заняли хозяева соревнований из Швейцарии — 24 медали, а третье место в зачёте заняли японцы — 17 наград.

Всего от Челябинской области в Лозанну ездили семеро спортсменов и пять из них возвращаются на родину с медалями.

«Мы довольны выступлением наших спортсменов на таких представительных международных стартах, как юношеская Олимпиада. 5 завоёванных наград — достойный результат. Уже сам факт участия в таких состязаниях даст ребятам большой опыт. Не сомневаюсь, что все они ещё не раз себя проявят. Они — наши олимпийские надежды и резерв для национальной сборной страны», — поделился Леонид Одер, министр спорта Челябинской области.

Обладателями «золота» стали хоккеисты: Николай Проничкин (игра в формате 3 на 3), а также Сергей Иванов и Илья Квочко (классический матч).

«Серебро» завоевали Мария Ерофеева в смешанных командных соревнованиях по сноуборду и фристайлу в дисциплине «кросс», а также Юлия Береснева в состязаниях по шорт-треку в командных соревнованиях в составе сборной команды МОК на дистанции 300 метров.

Также в юношеской Олимпиаде участвовали Ксения Вакуловская и Леонид Фролов, но они оказались за чертой призёров. Оба спортсмена выступали в соревнованиях по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп».