Едем в соседнее село: программу «Земский учитель» запустили в Челябинской области

О ее целях и первых участниках рассказала специалист Минобра.

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По предложению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2020 году в России запустили программу «Земский учитель». В чём её суть и кто может принять участие, корреспонденту медиахолдинга ОТВ рассказала Елена Тюрина, начальник управления общего образования Министерства образования Челябинской области.

«Основная цель программы „Земский учитель“ — привлечь профессионалов-педагогов в сёла и малые города. Там, к сожалению, проблема дефицита учителей ещё актуальна. Сейчас в крупных городах ситуация более или менее стабилизировалась, а в сёлах эта проблема стоит остро. Поэтому федеральное министерство просвещения создало такой проект, чему мы очень рады»,— рассказала Елена Тюрина.

Условия участия в программе очень простые: нужно иметь диплом педагогического профиля, причём неважно среднего профессионального образования или высшего, а также проживать в городе и, конечно же, соответствовать должности преподавателя.

«Когда мы начали готовить эту программу, муниципалитеты подали нам заявки на 92 вакансии из почти 400 разыгрываемых. В основу составления вакансий легло две позиции: удалённость от центральных городов и наличие социального найма или каких-то компенсационных выплат. Это, так скажем, удорожает вакансию. Выстроили рейтинг, выбрали 92 вакансии и таким образом сформировали эту программу. На данный момент в рейтинг вошли 28 муниципалитетов, и 16 вакансий уже занято, то есть претенденты на них уже есть»,— добавила Елена Тюрина.

Если на одну вакансию будет сразу несколько заявок, то специалисты будут проводить конкурс, в основу которого лягут стаж работы, предмет и профессиональная активность.

Напомним, участникам программы «Земский учитель» предусматривается денежная выплата в размере 1 миллиона рублей, но за это придется отработать в сельской школе не менее 5 лет.