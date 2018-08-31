/ Погоню за сбежавшим оленем сняли на видео в Ленинском районе Челябинска

Животное устроило скачки по городу.

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Накануне жителей Ленинского района Челябинска переполошил скачущий по улицам олень. Животное сняли в нескольких локациях. Парнокопытное побывало в сквере «Сигнал», осмотрелось на городских улицах.

Оленя ловили дети и взрослые. Моя подруга стояла с лошадью, чтобы преградить путь. Я стояла рядом, но испугалась и отскочила. Представьте, на вас такая махина несется, она может посадить на рога и дальше поскакать. Олень бегал по всему Сельмашу, вплоть до завода металлоконструкций. — рассказал сайту «Первый областной» житель Челябинска.

Как оказалось, олень сбежал из местного контактного зоопарка. Догонять его отправились сотрудники зверинца верхом на коне. В результате погони животное удалось вернуть.

Напомним, ранее корреспонденту сайта «Первый областной» удалось снять на видео катающегося на скейтборде бульдога. В качестве площадки для отработки навыков пес выбрал скейтпарк возле памятника имени Курчатову в Челябинске. На кадрах видно, как собака отталкивается и набирает скорость.