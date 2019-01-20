/ Сбежавший олень чуть не затоптал ребенка в Озерске

Девочка ударилась головой о лед и ушибла руку.

Сбежавший олень в новогодней упряжке чуть не затоптал маленького ребенка. Инцидент произошел в субботу, 19 января, в Озерке. Информацией о случившемся в соцсетях поделились очевидцы.

Сегодня у «лошадников» сбежал олень в упряжке и гонял вокруг пруда, разламывая остатки саней и пугая прохожих. — гласит пост в группе «Подслушано в Озерске» в социальной сети «ВКонтакте».

Большинство горожан тут же бросились врассыпную. Многим из них удалось укрыться от буйного животного, однако не обошлось без пострадавших.

А мой ребенок только с горки скатился и встал на ноги, и тут из-за детской площадки вырулил этот олень и сбил ее. Серьезного, вроде, ничего. Он сам, видимо, перепрыгнул, а санями по ней проехал. Если бы наступил, то все могло бы быть плачевнее. — написал в комментариях под постом Антон Ельцин.

К счастью, серьезных травм удалось избежать. Девочка ушибла руку и ударилась головой о лед. Олень же, пробежав вокруг пруда, перепрыгнул через боковое ограждение, оставив после себя остатки саней, и был таков. По предварительной информации, животное принадлежит одному из местных конных клубов. Обычно его запрягали в сани, чтобы катать малышей, однако в этот день что-то пошло не так, и рогатый вырвался на свободу.