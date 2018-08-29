Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.39 -0.01 78.76 +0.53
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинский пес катается на скейтборде возле памятника Курчатову. Видео

Челябинский пес катается на скейтборде возле памятника Курчатову. Видео

Хвостатый экстремал владеет «доской» не хуже человека.
сегодня в 10:48
  |  Общество

Необычного экстремала встретили жители Челябинска возле памятника Курчатову. Недалеко от комплекса, где оттачивают мастерство велосипедисты, роллеры и скейтбордисты, на «доске» решил прокатиться пес. Хвостатого любителя катания сняли на видео. На записи видно, что собака не просто встает на скейтборд и едет, отталкиваясь лапой, но и разворачивает «доску», чтобы продолжить путь.

Пес так катался около пяти минут. Вокруг собралось много людей, все смотрели. Не каждый день такое увидишь. Собаке как будто нравилось внимание, он активно прыгал на скейт. Даже пытался отобрать его у хозяина, когда тот подобрал «доску» и отправился дальше. Вообще забавно видеть такое вживую, обычно на животных, которые умеют кататься на скейте, смотришь в Интернете. — поделился с сайтом «Первый областной» челябинец Евгений.

Напомним, что скейт-парк, возле которого катался пес, открыли в конце июля. Он стал точкой притяжения для экстремалов всех возрастов. Их радует наличие большого количества рамп и качественное асфальтовое покрытие.

Общество
Собака с одной лапой ищет любящую семью
15.08.2018
Собака с одной лапой ищет любящую семью
Общество
Челябинцы нашли хозяев слепой собаки, которая «упиралась» в людей и машины
14.08.2018
Челябинцы нашли хозяев слепой собаки, которая «упиралась» в людей и машины
Общество
Корги, ретриверы, боксеры. Выставка собак в Челябинске. Фоторепортаж
12.08.2018
Корги, ретриверы, боксеры. Выставка собак в Челябинске. Фоторепортаж
Общество
Собака Шпонка помогает дорожникам укладывать асфальт в Челябинской области
  
26.07.2018
Собака Шпонка помогает дорожникам укладывать асфальт в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Борис Дубровский получил благодарность за проведение выборов президента
сегодня в 15:15
Борис Дубровский получил благодарность за проведение выборов президента
Общество
Фасады театров и музеев отремонтируют в Челябинске к 2020 году
сегодня в 15:10
Фасады театров и музеев отремонтируют в Челябинске к 2020 году
Спорт
Майк Тайсон и Костя Цзю откроют спорткомплекс в Коркино
сегодня в 15:04
Майк Тайсон и Костя Цзю откроют спорткомплекс в Коркино
Общество
Многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше
сегодня в 14:59
Многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше
Спорт
Джефф «Снеговик» и Магомед «Кобра» приедут на бои «Road to M-1» в Челябинск
сегодня в 14:57
Джефф «Снеговик» и Магомед «Кобра» приедут на бои «Road to M-1» в Челябинск
Общество
Владимир Путин предложил снизить возраст выхода на пенсию женщин
сегодня в 14:30
Владимир Путин предложил снизить возраст выхода на пенсию женщин
Происшествия
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
сегодня в 14:13
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
Общество
Маленький Ильнур нуждается в срочном обследовании на редкое генетическое заболевание
сегодня в 14:02
Маленький Ильнур нуждается в срочном обследовании на редкое генетическое заболевание
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6