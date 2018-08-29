/ Челябинский пес катается на скейтборде возле памятника Курчатову. Видео

Хвостатый экстремал владеет «доской» не хуже человека.

Необычного экстремала встретили жители Челябинска возле памятника Курчатову. Недалеко от комплекса, где оттачивают мастерство велосипедисты, роллеры и скейтбордисты, на «доске» решил прокатиться пес. Хвостатого любителя катания сняли на видео. На записи видно, что собака не просто встает на скейтборд и едет, отталкиваясь лапой, но и разворачивает «доску», чтобы продолжить путь.

Пес так катался около пяти минут. Вокруг собралось много людей, все смотрели. Не каждый день такое увидишь. Собаке как будто нравилось внимание, он активно прыгал на скейт. Даже пытался отобрать его у хозяина, когда тот подобрал «доску» и отправился дальше. Вообще забавно видеть такое вживую, обычно на животных, которые умеют кататься на скейте, смотришь в Интернете. — поделился с сайтом «Первый областной» челябинец Евгений.

Напомним, что скейт-парк, возле которого катался пес, открыли в конце июля. Он стал точкой притяжения для экстремалов всех возрастов. Их радует наличие большого количества рамп и качественное асфальтовое покрытие.