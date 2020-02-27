Оперативное видео погони за нарушителем опубликовало ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент произошел на 31 километре автодороги «подъезд к городу Екатеринбургу». Водитель отечественного автомобиля проигнорировал законные требования сотрудников ДПС остановиться. После этого сотрудники полиции начали преследование «шестёрки».
Водитель за рулём автомобиля ВАЗ продолжал игнорировать призывы остановиться и пытался скрыться от сотрудников ДПС.
«Действия нарушителя создавали угрозу жизни и здоровья для других участников движения. Наряд полиции принял решение открыть огонь из табельного оружия. В результате ВАЗ 2106 был остановлен», — сообщает заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Саломатина.
За рулём оказался молодой человек 2000 года рождения без водительского удостоверения. Нарушитель привлечён к административной ответственности. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции статьей 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных происшествиях предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до пятнадцати суток.