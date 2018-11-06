/ Задержание пьяного водителя в Магнитогорске попало на видео

Мужчина пытался скрыться.

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В Магнитогорске пьяный водитель пытался уйти от погони. Автомобилист на машине ВАЗ-2108 проигнорировал требование об остановке и нарушил правила дорожного движения. Преследование лихача продолжилось за пределами города, на трассе Магнитогорск-Кизильское.

Сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов по колесам транспортного средства. В результате попадания автомобиль потерял управление и остановился, находящиеся в салоне ВАЗа попытались скрыться от полицейский, но были задержаны и доставлены в отдел полиции. — рассказала сайту «Первый Областной» специалист группы по взаимодействию со СМИ УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

За рулем «Восьмерки» оказался 19-летний мужчина. В его отношении составлены протоколы об управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, выезде на полосы встречного движения и неповиновению сотрудникам полиции. По решению суда лихачу назначили арест на 4 суток.