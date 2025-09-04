Около 100 тысяч жителей Челябинской области проголосуют дистанционно на выборах

Всего в 2025 году в регионе насчитывается более 2,5 миллиона избирателей

В Челябинской области на 4 сентября 99 785 избирателей решили проголосовать дистанционно, сообщает избирательная комиссия региона.

С 3 по 4 сентября на портале ДЭГ проводят тренировку, в которой избиратели могут принять участие. Для этого до 20:00 4 сентября надо зайти на портал, авторизоваться через «Госуслуги», ввести код из СМС и протестировать сервис.

Всего в Челябинской области на 1 июля текущего года проживало более 2,5 миллиона человек, имеющих право голосовать.

Выборы депутатов ЗСО и муниципалитетов пройдут уже на следующей неделе, с 12 по 14 сентября.