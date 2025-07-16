В Челябинской области посчитали избирателей перед выборами‑2025

На 1 июля 2025 года в регионе проживает более двух с половиной миллионов человек, имеющих право голоса

В Челябинской области установлена численность избирателей. По данным на 1 июля текущего года, на Южном Урале проживает 2 миллиона 575 тысяч 211 человек, имеющих право голосовать, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр облизбиркома.

В том числе в Челябинске зарегистрировано 892 тысячи 854 избирателя, во втором по численности городе региона Магнитогорске — 307 тысяч 406. Также среди городских округов региона лидируют Миасский и Златоустовский — там право голоса имеют 129 тысяч 995 и 114 тысяч 267 человек соответственно. Наименьшее количество избирателей зарегистрировано в Карабаше — 9 тысяч 35 и Локомотивном городском округе — 3 тысячи 626 человек.

В муниципальных округах области максимальное число избирателей зафиксировано в Сосновском (66 440 человек) и Саткинском (54 859 человек) округах; минимальное — в Нязепетровском (12 834 человека) и Чесменском (12 882 человека) муниципальных округах.

Напомним, в соответствии с положениями избирательного законодательства численность зарегистрированных на территории Челябинской области избирателей, участников референдума, устанавливается дважды в год — 1 июля и 1 января. В учет избирателей попадает не все население, проживающее на территории Челябинской области, а лишь те жители региона, которые обладают активным избирательным правом и зарегистрированы по месту жительства на соответствующей территории.

Не учитываются иностранные граждане и лица без гражданства, граждане, не имеющие места жительства в пределах Челябинской области, граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы и признанные судом недееспособными.

В единый день голосования 14 сентября в Челябинской области состоится более 700 кампаний, в том числе по выборам депутатов в Заксобрание региона, голосование пройдет на 2240 участках.

Ранее со ссылкой на экспертов ИА «Первое областное» сообщало, что явка на выборах в областной парламент ожидается на уровне 50 процентов.