/ Охрану общественного порядка в Крещение усилят

Безопасность жителей города будет обеспечиваться на суше и на воде.

Южноуральцы будут находиться под бдительной охраной во время празднования Крещения. Правоохранительные органы обеспечат безопасность граждан возле храмов, а также на воде, возле купелей.

Сегодня, 14 января, в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска состоится рабочее совещание, на котором будут обсуждать обеспечение безопасность людей на водных объектах в период проведения праздничных мероприятий. — доложил начальник Управления Александр Рымарев на аппаратном совещании врио главы города Владимира Елистратова.

Начальник Управления МВД России по г. Челябинску Сергей Миронов также отчитался о том, какая работа будет проводиться ведомством во время праздничных мероприятий.

Сейчас основная задача — это охрана общественного порядка связанная с Крещением. Это купание в прорубях, раздача воды в храмах, утром 19 числа. Будет усилена охрана общественного порядка, безопасность дорожного движения. — Начальник Управления МВД России по г. Челябинску Сергей Миронов.

Всего в Челябинске будет работать 5 купелей. Подробнее о них вы можете прочитать в нашем материале.