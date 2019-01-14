/ О традиционных блюдах на Крещение рассказали священнослужители

А еще поделились рецептом запеченной утки.

Рецептами традиционных блюд на праздничный стол в Крещение поделились с нами служители Свято-Никольского храма в селе Чесма.

На Крещение прихожан в Храме Святого Николая в селе Чесма будут угощать уткой, начиненной яблоками, обязательно на столе будет горячий напиток сбитень. — рассказала Нина Кольц.

Кроме того, Нина поделилась с рецептом утки, которую традиционно запекают для того, чтобы угостить прихожан.

Рецепт утки достаточно прост:

натереть тушку морской солью, медом и соевым соусом и дать настояться несколько часов;

покатать по столу апельсин, после — разрезать пополам и вылить сок на утку;

разрезать четвертинками яблоки и начинить тушку;

зашить края и поставить утку в духовку на два часа.

Традиционно на Крещение Господне делаем утку с яблоками, варим лапшу, крошим салатики, все традиционно в нашей трапезной. Готовим компот из сухофруктов, а по праздникам варим сбитень*. В его состав входят пряности, мед, травки, гвоздика, кориандр, корица, а также ягоды — малина и земляника. После службы на Крещение Господне, мы садимся за стол, вкушаем нашу трапезу. — рассказывает о праздничной трапезе Елена Кайгородова.

*Сбитень — ароматный напиток, который порадует и согреет в зимнюю стужу. Он не просто вкусный, но и полезный, он обладает жаропонижающим и противовоспалительным действием.