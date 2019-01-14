Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.92 +0.06 77.13 -0.08
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:29
О погоде на рабочую неделю рассказали синоптики
По данным ведомства, пару дней челябинцы все-таки померзнут, но в целом — будет тепло.
/ О традиционных блюдах на Крещение рассказали священнослужители

О традиционных блюдах на Крещение рассказали священнослужители

А еще поделились рецептом запеченной утки.
сегодня в 16:48
  |  Общество

Рецептами традиционных блюд на праздничный стол в Крещение поделились с нами служители Свято-Никольского храма в селе Чесма.

На Крещение прихожан в Храме Святого Николая в селе Чесма будут угощать уткой, начиненной яблоками, обязательно на столе будет горячий напиток сбитень. — рассказала Нина Кольц.

Кроме того, Нина поделилась с рецептом утки, которую традиционно запекают для того, чтобы угостить прихожан.

Рецепт утки достаточно прост:

  • натереть тушку морской солью, медом и соевым соусом и дать настояться несколько часов;
  • покатать по столу апельсин, после — разрезать пополам и вылить сок на утку;
  • разрезать четвертинками яблоки и начинить тушку;
  • зашить края и поставить утку в духовку на два часа.

Традиционно на Крещение Господне делаем утку с яблоками, варим лапшу, крошим салатики, все традиционно в нашей трапезной. Готовим компот из сухофруктов, а по праздникам варим сбитень*. В его состав входят пряности, мед, травки, гвоздика, кориандр, корица, а также ягоды — малина и земляника. После службы на Крещение Господне, мы садимся за стол, вкушаем нашу трапезу. — рассказывает о праздничной трапезе Елена Кайгородова.

*Сбитень — ароматный напиток, который порадует и согреет в зимнюю стужу. Он не просто вкусный, но и полезный, он обладает жаропонижающим и противовоспалительным действием.

Общество
Охрану общественного порядка в Крещение усилят
сегодня в 12:15
Охрану общественного порядка в Крещение усилят
Общество
Челябинцев ждут в обустроенных купелях на Крещение
15.01.2018
Челябинцев ждут в обустроенных купелях на Крещение
Общество
Православные христиане готовятся очиститься в Крещение
18.01.2017
Православные христиане готовятся очиститься в Крещение
Общество
Православное крещение - религиозный праздник или великое суеверие? Тема дня
  
18.01.2012
Православное крещение - религиозный праздник или великое суеверие? Тема дня
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Культура
Об уникальности фотовыставки «Серебряные страницы Челябинской области» рассказали организаторы
сегодня в 17:48
Об уникальности фотовыставки «Серебряные страницы Челябинской области» рассказали организаторы
Спорт
В Кусинском районе прошел 3 этап Кубка России по сноуборду
сегодня в 17:42
В Кусинском районе прошел 3 этап Кубка России по сноуборду
Хоккей
Артемий Панарин набрал два очка в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс»
сегодня в 17:26
Артемий Панарин набрал два очка в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс»
Происшествия
«Лада Приора» слетела в кювет в Агаповском районе
сегодня в 17:21
«Лада Приора» слетела в кювет в Агаповском районе
Общество
О традиционных блюдах на Крещение рассказали священнослужители
сегодня в 16:48
О традиционных блюдах на Крещение рассказали священнослужители
Происшествия
«Шкода Октавиа» сбила пешехода в Троицком районе
сегодня в 16:40
«Шкода Октавиа» сбила пешехода в Троицком районе
Хоккей
Ник Бэйлен сделал 100 голевых передач в чемпионатах КХЛ
сегодня в 16:31
Ник Бэйлен сделал 100 голевых передач в чемпионатах КХЛ
Спорт
Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по конькобежному спорту
сегодня в 16:15
Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по конькобежному спорту
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6