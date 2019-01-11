/ Горожане смогут окунуться в пять купелей в Челябинске

«Первый областной» обозначил места на интерактивной карте.

В ночь с 18 на 19 января верующие южноуральцы отметят праздник Крещения Господня. К этому дню на территории столицы региона готовят пять купелей. Они расположены на трех водоемах: Смолино, Первом озере и Шершневском водохранилище.

Возле них будут дежурить сотрудники экстренных служб, также для желающих окунуться подготовят удобные спуски и бортики, обеспечат теплые места. «Первый областной» подготовил интерактивную карту, на которой обозначены легальные купели Челябинска.

Не советуют купаться в проруби людям, недавно переболевшим или имеющим признаки ОРФИ и гриппа, а также имеющим ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, заболевания легочной системы, хронический бронхит, бронхиальную астму, хронические и воспалительные заболевания мочеполовой системы. Чтобы не переохладиться, нужно за 5 минут успеть раздеться, окунуться, вытереться махровым полотенцем и одеться в теплую сухую одежду, а также выпить горячий чай.