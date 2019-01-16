/ Семь официальных купелей организуют для челябинцев к Крещению

Сайт «Первый областной» обозначил места на интерактивной карте.

Для челябинцев к Крещению Господню обустроят семь официальных иорданей. Они будут расположены в четырех районах города, их освящение пройдет 18 и 19 января.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий 18 января совершит литургию и чин великого освящения воды в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Служба начнется в 9 часов утра. В 17 часов владыка совершит вечернюю службу в том же храме. В ночь с 18 на 19 января митрополит Григорий совершит литургию в Богоявленском мужском монастыре. Обитель расположена в Ленинском районе Челябинска на берегу озера Смолино. Архиерейское богослужение начнется в полночь. После литургии, около 2 часов ночи, верующие выйдут из храма крестным ходом, и владыка Григорий освятит воды озера Смолино. Священники многих храмов Челябинской епархии после богослужений также совершат освящение воды в открытых водоемах. В частности, духовенство челябинского храма апостолов Петра и Павла совершит великое освящение воды в Шершневском водохранилище. Оно состоится после литургии Крещенского Сочельника, около 12:00 18 января. Настоятель другого челябинского храма Всех святых иерей Александр Погудин освятит иордань в Шершневском водохранилище в районе пляжа «Каспийский берег». Чин освящения начнется 18 января ориентировочно в 19:30. Настоятель храма в честь равноапостольного великого князя Владимира протоиерей Владислав Василевский освятит крещенскую прорубь близ пляжа челябинского отеля «Смолинопарк». Здесь чин освящения начнется 19 января в 10:45. Священнослужители Свято-Васильевского храма города Челябинска освятят воды челябинского Первого озера в районе дома № 1 по улице Мамина 18 января в 16:00. — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинской епархии.

Отметим, возле всех организованных купелей будут дежурить сотрудники экстренных служб. Для желающих окунуться подготовят удобные спуски и бортики, а также обеспечат теплые места. «Первый областной» подготовил интерактивную карту, на которой обозначены легальные купели Челябинска.

Добавим, что людям, недавно переболевшим или имеющим признаки ОРВИ и гриппа, а также имеющим ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, заболевания легочной системы, хронический бронхит, бронхиальную астму, хронические и воспалительные заболевания мочеполовой системы, купаться в проруби — не советуют. Тем же, кто все-таки решится, нужно за 5 минут успеть раздеться, окунуться, вытереться махровым полотенцем, одеться в теплую сухую одежду, а также выпить горячий чай.