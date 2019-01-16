Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.08 -0.11 76.95 -0.12
Челябинск
сейчас
 
-8 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 17:29
Владимир Путин поручил полностью расселить дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске
Такое решение принято главой государства по просьбе жителей города.
/ Семь официальных купелей организуют для челябинцев к Крещению

Семь официальных купелей организуют для челябинцев к Крещению

Сайт «Первый областной» обозначил места на интерактивной карте.
сегодня в 13:49
  |  Общество

Для челябинцев к Крещению Господню обустроят семь официальных иорданей. Они будут расположены в четырех районах города, их освящение пройдет 18 и 19 января.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий 18 января совершит литургию и чин великого освящения воды в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Служба начнется в 9 часов утра. В 17 часов владыка совершит вечернюю службу в том же храме. В ночь с 18 на 19 января митрополит Григорий совершит литургию в Богоявленском мужском монастыре. Обитель расположена в Ленинском районе Челябинска на берегу озера Смолино. Архиерейское богослужение начнется в полночь. После литургии, около 2 часов ночи, верующие выйдут из храма крестным ходом, и владыка Григорий освятит воды озера Смолино. Священники многих храмов Челябинской епархии после богослужений также совершат освящение воды в открытых водоемах. В частности, духовенство челябинского храма апостолов Петра и Павла совершит великое освящение воды в Шершневском водохранилище. Оно состоится после литургии Крещенского Сочельника, около 12:00 18 января. Настоятель другого челябинского храма Всех святых иерей Александр Погудин освятит иордань в Шершневском водохранилище в районе пляжа «Каспийский берег». Чин освящения начнется 18 января ориентировочно в 19:30. Настоятель храма в честь равноапостольного великого князя Владимира протоиерей Владислав Василевский освятит крещенскую прорубь близ пляжа челябинского отеля «Смолинопарк». Здесь чин освящения начнется 19 января в 10:45. Священнослужители Свято-Васильевского храма города Челябинска освятят воды челябинского Первого озера в районе дома № 1 по улице Мамина 18 января в 16:00. — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинской епархии.

Отметим, возле всех организованных купелей будут дежурить сотрудники экстренных служб. Для желающих окунуться подготовят удобные спуски и бортики, а также обеспечат теплые места. «Первый областной» подготовил интерактивную карту, на которой обозначены легальные купели Челябинска.

Добавим, что людям, недавно переболевшим или имеющим признаки ОРВИ и гриппа, а также имеющим ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, заболевания легочной системы, хронический бронхит, бронхиальную астму, хронические и воспалительные заболевания мочеполовой системы, купаться в проруби — не советуют. Тем же, кто все-таки решится, нужно за 5 минут успеть раздеться, окунуться, вытереться махровым полотенцем, одеться в теплую сухую одежду, а также выпить горячий чай.

Общество
О традиционных блюдах на Крещение рассказали священнослужители
14.01.2019
О традиционных блюдах на Крещение рассказали священнослужители
Общество
Охрану общественного порядка в Крещение усилят
14.01.2019
Охрану общественного порядка в Крещение усилят
Общество
Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси
28.07.2018
Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси
Общество
Затянувшиеся крещенские морозы предсказывают синоптики на Южном Урале
22.01.2018
Затянувшиеся крещенские морозы предсказывают синоптики на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Борис Дубровский поручил правительству области разработать план по расселению пострадавшего дома в Магнитогорске
сегодня в 18:26
Борис Дубровский поручил правительству области разработать план по расселению пострадавшего дома в Магнитогорске
Общество
Больше половины челябинцев стали жертвами недобросовестных работодателей
сегодня в 18:03
Больше половины челябинцев стали жертвами недобросовестных работодателей
Происшествия
Владимир Путин поручил полностью расселить дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске
сегодня в 17:29
Владимир Путин поручил полностью расселить дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске
Общество
Лаборатория для тестирования востребованных видов картофеля может появиться в регионе
сегодня в 16:31
Лаборатория для тестирования востребованных видов картофеля может появиться в регионе
Общество
«Как электричка»: о новых трамваях-шаттлах рассказали челябинцам
сегодня в 16:28
«Как электричка»: о новых трамваях-шаттлах рассказали челябинцам
Общество
В православном храме Челябинска открылся зал единоборств
сегодня в 16:27
В православном храме Челябинска открылся зал единоборств
Общество
Объекты культурного наследия в Челябинске преобразят
сегодня в 15:52
Объекты культурного наследия в Челябинске преобразят
Происшествия
Пожар в Бредах чуть не унес жизни целой семьи
сегодня в 15:43
Пожар в Бредах чуть не унес жизни целой семьи
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6