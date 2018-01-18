/ Три купели в Челябинске назвали негигиеничными

Роспотребнадзор просит воздержаться от омовения в Крещение.

Перед Крещением специалисты Роспотребнадзора провели рейд по челябинским купелям. В городе их пять: две на Шершневском водохранилище, две на озере Смолино и одна на озере Первое. Специалисты Роспотребнадзора сделали пробу воды из этих водоемов, отправили ее на анализы. По лабораторному заключению, сразу три купели являются негигиеничными.

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области, с целью профилактики и предотвращения возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) организован отбор проб воды поверхностных водоемов, в местах оборудования купелей, для исследования по микробиологическим показателям. Качество воды, в местах оборудованных купелей на озере Смолино и на озере Первое не соответствует гигиеническим нормативам, в связи с чем, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует ограничить купание в купелях, оборудованных на озерах Смолино и Первое. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Напомним, Крещение православные христиане встречают в ночь с 18 на 19 января.