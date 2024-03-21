Охранная зона Челябинского городского бора увеличена на 63 гектара

Статус позволит снизить антропогенную нагрузку на территории памятника природы

Челябинский городской бор станут беречь сильнее: площадь охранной зоны по решению регионального правительства увеличивается на 62,74 гектара, сообщает Минэкологии Челябинской области.

Напомним, ранее в рамках поручения губернатора была проведена оценка возможности расширения охранной зоны, выполнены мероприятия по определению ее ширины и конфигурации, также была получена положительная общественная оценка проекта.

«По результатам выполненных работ площадь охранной зоны памятника природы было рекомендовано увеличить с 14,79 га до 77,5 га, причем в состав памятника природы войдет участок площадью 4,23 га, который ранее был исключен из границ бора», — говорится в сообщении.

Введение режима охраны охранной зоны памятника природы означает запрет на использование земельных и лесных участков под застройку, возведение объектов капстроительства и их реконструкцию, на размещение некапитальных строений, сооружений за исключением социально-значимых объектов регионального и местного значения. Кроме того, статус позволит создать тропиночную сеть, которая даст возможность распределить потоки посетителей и снизить рекреационную нагрузку на особо ценные участки бора.