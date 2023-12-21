Принципиально «за»: охранную зону Челябинского городского бора предлагают увеличить на 63 гектара

Проект корректировки обсудили на круглом столе, рекомендации лягут на стол губернатору

В южноуральской Общественной палате обсудили проект увеличения границ и корректировки режима охранной зоны Челябинского городского бора. Инициатива проведения круглого стола принадлежала председателю палаты Николаю Дейнеко. В дискуссии приняли участие также чиновники, депутаты и ученые, потому что новое экологическое решение принимается не с бухты-барахты, а с учетом рекомендаций ученых-биологов. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Об истории вопроса собравшимся напомнил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов.

«В 2020 году по инициативе граждан мы начали проводить встречи, посвященные судьбе городского бора. В течение шести таких встреч поступило 126 предложений по улучшению состояния территории, они были сформированы в 16 тематических блоков, и по девяти из них предложения были поддержаны», — обозначил Михаил Махов.

В том числе речь шла об увеличении финансирования мероприятий по очистке памятника природы, организации непрерывного экомониторинга, усилении режима охраны территории, внесении изменений в положение о памятнике природы, направленных на детализацию проведения лесоустроительных работ, доработке перспективного плана и программы сохранения и восстановления памятника природы.

«А также предлагалось включить в границы памятника природы урочище Монахи, 59,9 га. Это на сегодня сделано. Не пропали даром предложения о том, чтобы увеличить территорию охранных зон памятника природы. Именно это является предметом обсуждения нашего круглого стола», — добавил депутат.

Предложение министерства — охранная зона бора должна быть расширена, чтобы охватить как можно больше ценных для экосистемы земель, — озвучил замминистра экологии Челябинской области Иван Кинев.

«Министерством проведена работа по изучению территорий, прилегающих к памятнику природы Челябинскому городскому бору, с целью предотвращения неблагоприятного воздействия человеческой деятельности на природный объект. В результате анализа получены рекомендации по увеличению площади охранной зоны бора на 62,71 гектара, общая площадь охранной зоны при этом составит 77,5 га. Это позволит охватить как можно больше ценных земель, важных для его экосистемы. Также рекомендовано снизить долю участков с инвазивными видами растительности путем проведения мероприятий по улучшению санитарного состояния бора, включая охрану территорий и контроль за озеленением», — сказал заместитель министра экологии Иван Кинев.

На том, почему нужен пристальный контроль за озеленением, подробнее остановилась директор ботанического сада ЧелГУ, кандидат биологических наук Вера Меркер.

«Я бы попросила очень осторожно относиться к термину „озеленение“, потому что бездумное вмешательство, непродуманное высаживание чего попало может повлечь за собой в перспективе серьезные проблемы для природной составляющей бора. И без того на обследованных нами участках, разрабатываемых для охранной зоны, выявлено огромное количество инвазивных — не характерных для лесостепи — растений, которые нарушают природную составляющую особо охраняемой природной территории и угрожают даже постепенно вытеснить из бора реликтовую сосну. Наиболее опасные виды для бора — это клены, остролистный и ясенелистный, яблоня ягодная, вишня войлочная… И таких видов более ста, они образуют страшные очаги. Надо понимать, они не просто бесполезны, но опасны для бора, самосев может принести заболевания», — рассказала биолог.

Кроме того, в бору уже успешно зимуют томаты, картофель и даже арбуз, многие участки захламлены.

«И с озеленением надо быть очень осторожными, чтобы через сто лет не получить на месте реликтового бора яблоневый сад», — добавила Вера Меркер.

А между тем на территории городского бора, даже несмотря на то, что находится в черте города и подвергается жесточайшей антропогенной нагрузке — размер тропиночной сети оценивается в 27 гектаров (!), произрастают не менее десятка видов растений из Красной книги Челябинской области. Например, папоротник — ужовник обыкновенный — кроха 10—12 см, редчайший вид, можно принять за обычную траву, несколько представителей орхидных, в том числе безхлорофильная орхидея. В 70-х годах прошлого века в пойме реки Миасс был обнаружен очаг произрастания тюльпана Биберштейна, но за время новейших исследований его ученым встретить не удалось. Выявлены также редкие, подлежащие охране насекомые.

«Мы рекомендуем продолжить лесобиологическое обследование Челябинского городского бора, провести очистку будущей буферной зоны от хлама, строительного мусора, сухостоя и продолжить изучение флоры и фауны. Готовы включиться во все работы», — резюмировала Вера Меркер.

На связь с челябинским круглым столом по ВКС вышла замдиректора ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды России Ольга Кривер, которая подчеркнула актуальность и значимость работы, начатой челябинцами. Особенно в свете декларируемого развития туристской и рекреационной деятельности.

«Хочется отметить, какую большую и важную работу вы сейчас начали, и вовремя, потому что сейчас на создание охранных зон можно посмотреть сразу с нескольких точек зрения. Прежде всего, это территория, которая возьмет на себя функции буферной зоны, которая будет сохранять памятник природы от негативного воздействия. С другой стороны, на территории охранной зоны можно будет предусмотреть — и вы это уже делаете, обсуждая режим охранной зоны, — те виды деятельности, которые можно будет разумно, четко, гармонично и системно разместить в ее границах», — отметила Ольга Кривер.

По завершении совещания Николай Дейнеко отметил, что расширение охранной зоны позволит оптимально распределить и организовать потоки посетителей, а также снизить нагрузку на особо ценные участки памятника природы. Это будет обеспечивать сохранение и улучшение состояния бора, способствовать его долгосрочной экологической устойчивости.

Все инициативы, которые были озвучены, будут внесены в протокол, будут направлены в Минэкологии региона, а также лягут на стол губернатору. Как отметил его заместитель Александр Козлов, сегодня положено начало серии круглых столов, посвященных сохранению и развитию бора.

«Челябинский городской бор, его состояние и перспективы развития очень волнуют большое количество людей, поэтому планы по созданию охранной зоны выносим на общественное обсуждение. Правительство заказало научную проработку этого вопроса — там много интересного. И прежде всего, это предпосылки для нас, чиновников, принимать дальше экологически выверенные решения, основанные на выводах науки. Безусловно, будем учитывать и мнение общественности при принятии управленческих решений», — подчеркнул Александр Козлов.

Председатель ОПЧО поддержал вице-губернатора.

«Это только первый этап, начало большого пути. Хорошо, что мы видим первые шаги. Главное, что мы все принципиально ЗА расширение охранной площади памятника природы. В этом мы — чиновники, общественники, ученые и простые граждане — единомышленники. Мы хотим, чтобы бор жил, а его богатства остались нашим потомкам», — подвел итог Николай Дейнеко.