Ограничения для передвижения грузового транспорта ввели в Челябинской области

Причиной стала аномальная жара в регионе.

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Грузовой транспорт в Челябинской области сможет передвигаться только в определенное время. Причиной ввода дополнительных ограничений стала аномальная жара, которая держится на территории региона. Из-за того, что синоптики прогнозируют жару до плюс 36 градусов, было принято решение об ограничении передвижения тяжеловесного транспорта.

«Согласно приказу Миндортранса Челябинской области от 13.07.2020 № 236 вводится временное ограничения движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием», — сообщает Миндортранс.

Ограничение ввели уже сегодня, 14 июля 2020 года. Проезд для большегрузов ограничен с 11:00 до 22:00. Предварительная дата окончания ограничений — 17 июля 2020 года, однако сроки могут быть изменены.