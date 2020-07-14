Жёлтые дорожные щиты начали убирать в Челябинске

Первым от конструкций отчистился проспект Ленина.

Послушать 00:00

Демонтаж жёлтых щитов, которые нередко подвергались критике со стороны местных жителей, начался в Челябинске. Об этом сообщил сегодня, 14 июля, заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров. Первыми убрали конструкции на проспекте Ленина.



«Начали демонтаж наболевших жёлтых щитов. В планах до 1 августа убрать около 150 штук, примерно 3/4 от общего числа»,— объяснил Александр Егоров.

Напомним, о том, что Челябинск избавится от жёлтых щитов, стало известно на прошлой неделе. По словам Александра Егорова, таблички уже давно утратили актуальность из-за изменений в ПДД и работе ГИБДД по части безопасности на дорогах.

Отметим, что против жёлтых табличек активно высказывались городские урбанисты. По их мнению, они не только портят внешний вид города, но и создают лишний шут и отвлекают водителей от дороги.