Движение грузового транспорта временно ограничили в Челябинской области

Причиной стала аномальная жара.

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Из-за аномальной жары в Челябинской области вводится временное ограничение движения для грузового транспорта. Соответствующий приказ появился на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха от +32 до +36 градусов вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием с 14:00 10 июля до 22:00 13 июля 2020 года!»— говорится в приказе.

Также Миндортранс Челябинской области просит водителей быть внимательными при составлении маршрутов и осторожными на дорогах. В случае непредвиденных ситуаций можно обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской: 8 (351) 237-88-92.

Ранее Миндортранс посоветовал подрядчикам приостановить укладку асфальтобетонной смеси на региональных автодорогах из-за жары до особого распоряжения. Почему не следует проводить работы в жару, можно прочитать здесь.