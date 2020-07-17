В выходные не будет фур на трассах Челябинской области

Миндортранс вводит ограничения для большегрузов.

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Из-за аномально жаркой погоды на автомобильных дорогах регионального и муниципального значения в Челябинской области будут введены ограничения на предстоящие выходные. 18 и 19 июля большегрузам запретят проезд по трассам.

«Согласно приказу Миндортранса Челябинской области от 13.07.2020 № 236, в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха +32° — +36°С вводится временное ограничения движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием», — рассказали в миндортрансе.

Ограничения будут действовать в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00. В ведомстве отдельно уточнили, что время окончания ограничений может быть изменено. Все будет зависеть от погоды.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и быть осторожными на дорогах.