/ Автомобилистам запретят поездки по центру Челябинска в День города

Временные ограничения начнут действовать с 15 часов.

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В предстоящие выходные в центре Челябинска пройдет множество мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. Для их проведения несколько улиц перекроют. Автомобилистам необходимо внимательно планировать свой маршрут, чтобы не попасть в тупик. Во время концерта на Театральной площади перекроют движение по Тимирязева от Воровского до Цвиллинга с 15 до 22 часов.

Завтра, 8 сентября, в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 282-ой годовщины со дня основания Челябинска, на улицах города будет закрыто движение автотранспорта. — рассказали сайту «Первый областной» в городской мэрии.

Движение закроют на следующих улицах:

по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга с 21 до 22:30 часов;

по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы с 21 до 22:30 часов;

по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса с 21 до 22:30 часов;

по Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной с 21 до 22:30 часов;

по улице Кирова от проспекта Победы до ул. Труда с 21 часа до 22:30 часов.

Ранее сайт «Первый областной» наглядно рассказывал, как будет двигаться общественный транспорт во время празднования Дня города. Подробнее временные маршруты описаны здесь.

