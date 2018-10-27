/ Движение поездов в Краснодарском крае временно возобновлено

Остановка сообщения связана с наводнением в регионе.

Железнодорожное сообщение в Краснодарском крае возобновлено по временной схеме. Сегодня, 27 октября, в 1:20 по московскому времени открыто движение по пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ, где оно было прервано из-за наводнения 24−25 октября, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской Железной Дороги.

В 01:45 по московскому времени, по участку проследовал первый пассажирский поезд № 102 сообщением Адлер — Москва, в котором находится 183 пассажира, в том числе 22 ребенка. За ним проследуют пассажирские поезда № 241 Иркутск — Адлер, № 14 Адлер — Саратов, № 449 Самара — Адлер. Железнодорожники оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и предприняли все меры для ликвидации последствий стихии в сжатые сроки. На данном участке выполнен большой объем работ по восстановлению устройств электроснабжения, связи, сигнализации и блокировки. Установлены опоры контактной сети, произведена укладка новой рельсошпальной решетки. Железнодорожники предпринимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды и минимизировать задержку поездов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе СКЖД.

Отметим, что вчера, 26 октября, работники РЖД восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси-Водопадный, что позволило открыть движение поездов на участке Адлер-Туапсе, и отправить задержанные составы в Сочи, где пассажиры смогут либо выбрать альтернативный вид транспорта, либо разместиться в гостиницах до полного восстановления движения.

Напомним, на этой неделе пять поездов были задержаны в городе Туапсе, из-за крупного наводнения. Одним из них был состав № 344 «Адлер-Челябинск». Остановка была связана с подтоплнием на участке Греческий-Кривенковская. Контроль за ликвидацией последствий стихии взял на себя глава МЧС России Евгений Зиновьев.