/ Транспорт пойдет в обход площади Революции в день рождения Челябинска. Графика

Сайт «Первый областной» подготовил наглядную схему движения.

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В челябинской мэрии представили схему движения транспорта в предстоящие выходные. Автобусы, троллейбусы и трамваи направят по специальным маршрутам в связи с праздничными мероприятиями ко Дню города. Автобусы будут двигаться в объезд площади Революции с 14:30 до 20:30. С 15 до 22 часов для троллейбусов будет закрыто движение по Тимирязева от Воровского до Цвиллинга. С 18 до 22 часов перекроют движение по Воровского от Сони Кривой до проспекта Ленина, а также по Ленина от Красной до Цвиллинга.

В связи с проведением праздничного фейерверка с 21 до 22:30 часов закрывается движение электротранспорта по улице Кирова от улицы Труда до Проспекта Победы, по улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменной до улицы Российской, по Свердловскому проспекту от Проспекта Победы до Проспекта Ленина, по улице Труда от улице Российской до улицы Энгельса, по Проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Увидеть салют своими глазами горожане могут на одной из локаций. После фейерверка общественный транспорт развезет челябинцев по домам.

Трамваи:

С площади Революции отправятся составы № 3 (в направлении ЧМК), № 5 (в направлении ЧЭМК), № 7 (в направлении ЧГРЭС), № 8 (в направлении Чистопольской), № 16 (в направлении Чичерина).

С перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы выедут трамваи № 14 (в направлении разворотного кольца «Копровый»), № 15 (в направлении ЧТЗ), № 16 (в направлении «Колющенко»), № 17 (в направлении Медгородка).

С Алого Поля — № 17 (в направлении Чичерина и «Медгородка», № 20 (в направлении ЧМК).

№ 16 — с остановки «Театр оперы и балета» в направлении конечной «Колющенко».

№ 15 — с остановки «Теплотехнический институт» в направлении «Чичерина» и ЧТЗ.

Троллейбусы:

С Алого Поля отправятся троллейбусы № 5 (в направлении АМЗ), № 7 (в направлении ЧМК), № 8 (в направлении Ленинского района), № 12 (в направлении ул. Молдавской) и № 19 (в направлении конечной «Первоозерный»).

С перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы отправятся троллейбусы № 7 в направлении АМЗ и ЧМК, № 12 (в направлении конечной «Молдавская»).

С «Детского мира» выйдут троллейбусы № 8 (в направлении ЧКПЗ), № 17 (в направлении конечного пункта «Молдавская»), № 19 (в направлении конечной «Первоозерный»).

С перекрестка улицы Энгельса и улицы Труда отправятся троллейбусы № 14 (в направлении ЧМК), № 17 (в направлении конечной «Молдавская»), № 27 (в направлении конечной «Молдавская» по улице Чичерина).

Автобусы:

Маршрут № 64 будет ждать пассажиров на железнодорожном вокзале, откуда отправится на северо-запад. Автобус № 4 от ЮУрГУ отвезет в Тракторозаводский район, здесь же будет ожидать и автобус № 81 с движением в сторону Ленинского района. Автобусы № 31 встанут на Свердловском проспекте со следованием в Металлургический район.

Для тех, кто предпочитает спокойную обстановку, сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию музыкального шоу.