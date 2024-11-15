Одним из первых в Челябинске откроется каток в парке Терешковой

Рабочие уже монтируют конструкции

В челябинском парке Терешковой приступили к оборудованию открытого катка. Об этом сообщили в управлении культуры города.

В этом году здесь установят фудкорт, киоски с горячими напитками, места для переодевания и прокат коньков. Длина дорожек составит 800 метров, а вот ширина разная: на боковых аллеях — 2,5 метра, на центральной — 15 метров.

Особенность этого катка в том, что он расположен не в коробке, а прямо на тропинках парка. Вокруг ледовых дорожек обещают установить декоративные детали: фигуры снеговиков, оленей, елок.

«Особое внимание уделено безопасности. Везде будут установлены специальные ограждения, а полы покрыты резиновыми накладками, чтобы предотвратить скольжение и возможные падения», — рассказала сотрудница парка Александра Брызгалова.

Сейчас в парке установили металлические ограждения по периметру будущего катка, чтобы посетители не помешали монтажу конструкций. Каток откроют, когда установится постоянная минусовая температура.