Каток в парке Терешковой откроют 30 ноября

Для гостей приготовили шоу фигуристов, конкурсы и подарки

Челябинцы смогут покататься на коньках на свежем воздухе уже на этой неделе. В субботу, 30 ноября, в парке Терешковой откроют каток, сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

В 17:00 — перед первым сеансом — в парке пройдет шоу фигуристов. Для горожан также подготовили конкурсы и подарки.

В 18:00 стартует первый сеанс, второй — в 20:00, а третий — в 22:00.

Работа выстроена следующим образом:

12:00—13:30 — сеанс катания (со вторника по пятницу сеанс бесплатный);

13:30—14:00 — технический перерыв;

14:00—15:30 — сеанс катания

15:30—16:00 — технический перерыв;

16:00—17:30 — сеанс катания;

17:30—18:00 — технический перерыв;

18:00—19:30 — сеанс катания;

19:30—20:00 — технический перерыв;

20:00—21:30 — сеанс катания.

В пятницу, субботу и праздничные дни добавится дополнительный сеанс с 22:00 до 23:00. По понедельникам каток работать не будет.

Напомним, каток представляет из себя не стандартную коробку, а вереницу дорожек, по которым и катаются горожане. В парке также есть фуд-корт, киоски с горячими напитками и места для переодевания и проката коньков.

Где еще можно будет покататься в Челябинске, рассказали здесь.