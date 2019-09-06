Уголовное дело обманутых дольщиков «Речелстроя» передали в суд

Общая сумма украденных денег составила более 600 миллионов рублей.

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В суд передано уголовное дело против одного из челябинских застройщиков. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Согласно версии следствия, с 2014 по 2017 год ООО «Речелстрой» получила 2,5 миллиарда рублей от дольщиков жилого комплекса «Чурилово Lake City» на строительство 19 домов. Однако руководители компании использовали привлеченные у людей деньги не по назначению.

«Средства потрачены на оплату земельных участков, в том числе, не используемых при строительстве жилого комплекса, исполнение кредитных обязательств, финансирование строительства одного дома за счет средств, привлеченных для строительства другого дома, что обусловило нарушение сроков выполнения строительных работ, ввода домов в эксплуатацию и невозможность выполнения обязательств по строительству многоквартирных жилых домов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Учредитель компании Андрей Пязок и гендиректор Сергей Вигельман обвиняются по двум статьям: «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «привлечение денежных средств в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве». От действий застройщиков пострадали более полутора тысяч дольщиков.

«Допрошены и признаны потерпевшими более 1500 граждан, а также допрошены более 200 свидетелей. Принятыми мерами в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб на сумму более 197 млн. рублей», — сообщают в СУ СК РФ по Челябинской области.

Уголовное дело было передано для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.

Добавим, что проблемные дома в Чурилово достраивают с привлечением инвестора.