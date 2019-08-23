В Челябинской области создадут фонд защиты прав участников долевого строительства

Его главная задача — помощь в достройке домов «обманутых дольщиков».

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На Южном Урале ведется работа по созданию фонда защиты прав участников долевого строительства. Подробности о работе фонда рассказал на заседании правительства Челябинской области исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Основной задачей фонда станет помощь в завершении строительства домов «обманутых дольщиков», заниматься этим он будет совместно с фондом «ДОМ. РФ». В суд подадут иск, чтобы новый фонд имел возможность выступить заказчиком на достройку домов. После признания прежнего застройщика банкротом право на завершение строительства передадут фонду.

«Обманутые дольщики уже обратились к нам, они есть в реестре, мы их видим. Сейчас ведется общероссийский реестр, мы видим все дома, по которым есть просрочка ввода в эксплуатацию. Не нужно никакого заявления от дольщиков, мы видим все проблемные объекты», — подчеркнул Сергей Шаль.

Свою работу фонд начнет с домов, чьи застройщики уже признаны банкротами. В «ДОМ. РФ» уже было направлено предложение по застройке 39 домов, у которых прошли сроки сдачи в эксплуатацию.