400 челябинских семей, годами ждавшие переезда, скоро начнут паковать вещи

Первые пять семей уже получили ключи от квартир в одном из бывших долгостроев.

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Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Шаль сегодня, 6 сентября, посетил два долгостроя: дом № 5.7 в микрорайоне «Чурилово Lake City» и дом № 5.1 в жилом комплексе «Бриз». Наболевший вопрос держит на особом контроле Алексей Текслер. Глава Челябинской области не раз отмечал, что важно не оставить без внимания ни одного дольщика.

Во время рабочего визита на строительные площадки Сергей Шаль пообщался как с подрядными организациями, которые ведут завершающие ремонтные работы, так и с будущими жильцами.

Многоквартирный жилой дом № 5.7 в микрорайоне «Чурилово Lake City» должны были ввести в эксплуатацию еще в IV квартале 2016 года, однако этого не произошло. Для завершения строительства была привлечена подрядная организация ООО СК «Западный луч».

«Тот минимальный объем, который брал на себя „Западный луч“, он сделан. Дом сдан госкомиссии, есть заключение в соответствии с проектом. Минимальный объем — это электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение», — отметил Сергей Шаль.

По примерным подсчетам жильцы этого дома смогут получить заветные ключи от своих квартир уже через полтора-два месяца.

«Обещания, который давал Алексей Текслер, те обязательства, которые мы взяли на себя еще до принятия федерального закона, о том, что мы достроим эти два дома за счет средств области, мы их в полном объеме исполнили», — резюмировал Сергей Шаль.

Уже совсем скоро 233 семьи получат квартиры в этом доме.

Следующий жилой дом № 5.1 находится в Калининском районе. Первоначальным сроком введения в эксплуатацию этого объекта был III квартал 2017 года. На данный момент подрядной организацией завершены работы, необходимые для ввода дома в эксплуатацию. Передача квартир застройщиком начнется с 9 сентября.

178 семей ждут долгожданного переезда. Среди них и Ольга Ангельская, которая уже сегодня получила ключи от будущей квартиры.

«Мы купили здесь квартиру осенью 2017 года. Я, например, писала Владимиру Путину, чтобы наша стройка продолжалась. Долго ждали квартиру, выстраданная, наконец-то дождались», — комментирует Ольга.

В многоквартирном доме по улице Работниц ремонтные работы планируют завершить до конца сентября. Первоначальным сроком ввода в эксплуатацию объекта был IV квартал 2014 года. Здесь 59 семей смогет переехать в свои квартиры уже к концу месяца.